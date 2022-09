Panorama è impazzita: Lidl distrutta con questi prodotti all'80% di sconto solo oggi

All’interno di un supermercato le persone si aspettano di trovare tutto quello che serve per la casa, tra cui cibo, bevande e molto altro ancora. Panorama però vuole accodarsi a tutti gli altri colossi che stanno lanciando delle offerte di livello anche al di fuori di questi ambiti.

Proprio per questo viene presa in esame la tecnologia insieme all’elettronica, con offerte che potrebbero mettere in imbarazzo anche i grandi magazzini che si occupano proprio di questo.

Panorama: l’azienda lancia un nuovo volantino all’interno del quale c’è un pizzico di tecnologia, ecco le due proposte eccezionali

Non solo cibo all’interno dell’ultimo volantino di Panorama, ma anche molto altro. Ci sono infatti tantissimi articoli che possono tornare utili per l’ambiente domestico ma a spiccare sono due prodotti che figurano all’ultima pagina del catalogo di questo mese di settembre.

Ricordiamo che gli sconti andranno avanti fino al prossimo 28 del mese di settembre, per cui avete ancora molto tempo a disposizione.

Il primo prodotto che trovate in offerta con uno sconto del 17% 189 € è una lavatrice Luna 2 di NGM. Stiamo parlando di una capacità di 6 kg e con 15 programmi da impostare.

Non finisce qui però, visto che c’è anche in promozione una smart TV LED da 42 pollici prodotta da United. Il prodotto presenta un’estetica molto curata e il supporto a diverse applicazioni grazie al sistema operativo basato su Android. La risoluzione HD Ready consente un ottimo rapporto qualità-prezzo visto il costo che è di 199 euro con lo sconto del 20%.

Ricordiamo che tutti i prodotti sono garantiti per due anni dal marchio Panorama.