Google ha annunciato oggi che rilascerà alcuni nuovi aggiornamenti per il suo servizio Google Foto. Questi aggiornamenti apporteranno alcuni miglioramenti all’aspetto ‘Memorie’ del servizio, nonché all’editor di collage. Sarà necessario un aggiornamento per consentire agli utenti dell’app Foto sui dispositivi mobili di accedere alle nuove funzionalità.

È stato annunciato che Google Fotografie offrirà presto un approccio rinnovato alla sua funzione Ricordi. Questo aggiornamento fornirà agli utenti clip video che verranno automaticamente selezionati e tagliati dall’app, oltre ad aggiungere effetti di movimento alle foto degli utenti per un’esperienza più coinvolgente. Secondo Google, la funzione Memories avrà accesso anche alla musica strumentale a partire dal prossimo mese, che creerà esperienze ancora più coinvolgenti.

Google Foto si prepara all’aggiornamento

Verrà inoltre introdotto un nuovo editor di collage, che consentirà agli utenti di aggiungere più varietà e creatività ai propri collage di foto attraverso l’uso di semplici controlli di trascinamento della selezione. Questi stili saranno mostrati dal lavoro di altri artisti di spicco. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di regolare la saturazione, la nitidezza e il contrasto delle loro fotografie e di applicare effetti utilizzando l’editor collage. Inoltre, gli abbonati di Google One avranno accesso a opzioni di modifica extra come HDR e Portrait Light, ad esempio.

Gli utenti di Google Foto vorranno tenere d’occhio la loro applicazione nei prossimi giorni, poiché la società lancerà le modifiche abbastanza presto. L’editor Collage è già disponibile per il download su dispositivi Android e iOS, quindi non vi resta che scaricare l’applicazione ed aggiornarla per usufruire delle novità.