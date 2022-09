Sonos è noto per la produzione di una varietà di altoparlanti, inclusi subwoofer, tra gli altri. Sfortunatamente, l’attuale modello offerto dall’azienda è un po’ costoso, motivo per cui immaginiamo che alcuni fan di Sonos siano stati probabilmente entusiasti quando hanno iniziato a circolare voci secondo cui l’azienda potrebbe lavorare su qualcosa di più economico.

Sembra che i rapporti fossero accurati perché da allora Sonos ha ufficialmente rimosso il suo subwoofer più recente, il Sonos Sub Mini, che ha un prezzo significativamente inferiore rispetto ai modelli precedenti. Sebbene il Sub Mini sia più conveniente, ciò non indica necessariamente che l’azienda abbia ridotto il numero o la qualità delle funzionalità incluse in esso.

Sonos Sub Mini è disponibile per l’acquisto

Sarà dotato di una coppia di woofer gemelli, che aiuteranno nella produzione del suono di fascia bassa riducendo al minimo il ronzio e la distorsione. Funziona perfettamente anche con altri dispositivi Sonos, il che significa che puoi unirlo ad altri altoparlanti Sonos per offrire un’esperienza audio più completa. Sfortunatamente, Sonos Trueplay è ancora una funzionalità solo per iOS, ma c’è compatibilità per altre funzioni, come Sonos Trueplay.

Ti costerà circa 429 euro per ottenere il nuovo subwoofer Sonos Sub Mini se ti sembra il tipo di dispositivo che potresti essere interessato all’acquisto. È più economico degli altri subwoofer offerti da Sonos, quindi potrebbe essere un buon punto di partenza per iniziare a cercare se stai acquistando con un budget più limitato ma desideri comunque aumentare l’uscita di fascia bassa del tuo sistema di altoparlanti.