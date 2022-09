Mancano ancora pochi mesi al lancio della serie Galaxy S23, ma le voci suggeriscono che le cose non cambieranno molto rispetto all’attuale serie Galaxy S22. Secondo una fonte abbastanza affidabile, il Galaxy S23 manterrà le stesse dimensioni dello schermo e risoluzione del display del resto della serie. Secondo Ice Universe, i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra avranno le stesse dimensioni e specifiche dello schermo dell’attuale famiglia Galaxy S22.

Il Galaxy S22 ha un display FHD da 6,1 pollici e aveva uno spessore di 146.070.67,6 mm. Nel frattempo, il Galaxy S23 avrà le stesse dimensioni dello schermo ma uno chassis leggermente più grande a 146.370.97,6 mm. Sarà essenzialmente leggermente più largo e più alto.

Galaxy S23 non cambierà molto rispetto all’S22

Il Galaxy S22+ ha un display FHD da 6,6 pollici alloggiato in uno chassis da 157.475.87,64 mm. Il modello ‘Plus’ di Samsung, come il telefono più piccolo, sarà leggermente più alto e più largo, ma leggermente più sottile a 157,876,27,6 mm. Tuttavia, la dimensione del display rimane costante. Infine, il Galaxy S22 Ultra presentava un design più squadrato da 163.377.98,9 mm con un display QHD da 6,8 pollici. Il Galaxy S23 Ultra, a 163.478.18.9 mm, sembra avere quasi le stesse dimensioni.

Questo per dire che i telefoni di punta di Samsung di prossima generazione non saranno migliorati? Sicuramente no. Data la luminosità di picco di 2.000 nit nella serie iPhone 14, sembra del tutto possibile che le ammiraglie di Samsung – che ottengono i loro display dalla stessa fonte di Apple, la stessa Samsung – vedranno un aumento comparabile. La luminosità massima del Galaxy S22 Ultra è di 1.750 nit, o 1.200 nit in modalità ‘alta luminosità’.

Tuttavia, sembra che la serie Galaxy S23 sarà un piccolo aggiornamento. Secondo i rapporti precedenti, il design di questi nuovi telefoni non cambierà affatto e anche aspetti come la fotocamera dovrebbero rimanere invariati. Tuttavia, come parte di una nuova partnership con Qualcomm, Samsung dovrebbe adottare CPU Snapdragon nella maggior parte dei mercati.