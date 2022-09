iOS 16: quando esce il nuovo sistema operativo di Apple? Forse vi siete persi qualcosa

L’evento di Apple che ha presentato ufficialmente tutta la nuova linea di iPhone ma anche altri prodotti, ha dato il via alla nuova era. Nel frattempo tutti coloro che non hanno intenzione di cambiare dispositivo, si sono focalizzati su un aspetto in particolare, ovvero il rilascio della nuova versione del sistema operativo iOS.

Ad ogni evento di settembre infatti si parla della nuova release, la quale porta ogni anno sempre più novità. Sebbene gli smartphone non abbiano suscitato tanto interesse, escludendo le versioni Pro che invece sono state molto acclamate nonostante i prezzi, pare che le funzionalità siano davvero incredibili.

In questo caso Apple rilascerà quindi qualcosa di nuovo, con tante nuove funzionalità anticipate proprio durante la presentazione dei nuovi iPhone 14. In tanti ci stanno però ancora chiedendo quando arriverà la nuova versione di iOS, non sapendo magari di essersi persi qualche passaggio.

iOS 16 arriva ufficialmente sugli smartphone di tutti: l’aggiornamento però è arrivato ieri

Tutti quelli che si stanno ancora chiedendo quando arriverà iOS 16, dovrebbero sapere che proprio ieri 12 settembre dalle 19 è partito il nuovo aggiornamento. Sono infatti arrivati tanti commenti proprio tra ieri e oggi in merito al rilascio della nuova versione del sistema operativo che però è già arrivata. Magari qualcuno se l’è persa. Questi in basso nella lista sono i dispositivi che potranno riceverlo ufficialmente: