L’operatore telefonico virtuale di Vodafone, ovvero ho.Mobile, propone molto spesso diverse iniziative interessanti. Una di queste è l’iniziativa ho. Tanti Amici 2.0, con la quale sarà possibile fino ad un massimo di addirittura 150 euro di ricarica in omaggio sul proprio numero. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile propone fino a 150 euro di ricarica in omaggio con ho. Tanti Amici 2.0

L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha da poco decido di riproporre l’iniziativa denominata ho. Tanti Amici 2.0. Grazie a quest’ultima, come già accennato, tutti i clienti potranno ricevere fino ad un massimo di 150 euro di ricarica in omaggio. Secondo quanto riportato in queste ore dall’operatore, l’iniziativa sarà nuovamente valida fino al prossimo 31 ottobre 2022.

Nello specifico, con questa iniziativa invitando amici, parenti o familiari sarà possibile ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 5 euro ciascuna. Oltre a questo, se l’utente riesce ad invitare un amico che richiede la portabilità da alcuni operatori specifici (tra cui Iliad, Kena, Coop Voce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile.) riceverà una ulteriore ricarica bonus sempre dal valore di 5 euro.

Nel complesso, quindi, tutti gli utenti hanno una elevata possibilità di ricevere fino a 150 euro di ricariche in omaggio soltanto invitando amici e parenti a passare all’operatore telefonico virtuale. Una volta raggiunto il numero di 10 Amici portati in ho. Mobile, gli utenti riceveranno inoltre una ricarica extra di ulteriori 50 euro.