London Bridge is down. La regina Elisabetta II è morta e anche Apple ha reso omaggio alla sovrana d’Inghilterra aggiornando l’homepage del suo portale. Accedendo al sito ufficiale della Grande Mela è possibile osservare una foto scattata alla regina il 26 febbraio del 1952, anno dell’incoronazione.

Apple rende omaggio alla regina Elisabetta II con una nuova homepage!

L’8 settembre 2022, all’età di 96 anni, si è spenta la regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito, ed Apple ha deciso di renderle omaggio aggiornando l’homepage del suo sito ufficiale con l’inserimento di una foto scattata da Dorothy Wilding. Accanto al volto della sovrana appare la frase: “In memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. 1926-2022.”

Tim Cook, CEO di Apple, ha così espresso la sua vicinanza alla famiglia reale tramite un tweet:

“Non c’è nulla di più nobile, che dedicare la propria vita al servizio degli altri. Siamo al fianco delle persone del Regno Unito e del Commonwealth nell’onorare la vita e la dedizione al dovere di sua Maestà la Regina Elisabetta II. Possa riposare in pace.”

L’omaggio potrebbe apparire sulla homepage ancora per diversi giorni. Secondo il protocollo appositamente realizzato dalla famiglia reale, i funerali si svolgeranno lunedì 19 settembre.

Ad occupare il trono è ora Carlo III, accompagnato dalla regina consorte Camilla, che nel primo discorso alla nazione dichiara:

“La mia adorata madre è stata un esempio per tutti, siamo in debito con lei, è stata una guida, oltre al dolore provo un senso di gratitudine, ha servito il suo popolo. E io servirò per sempre il Regno Unito”.