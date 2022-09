Vodafone Special: le offerte fino a 100GB battono TIM e Iliad facilmente

La qualità è a fare di pochi e soprattutto nel mondo dei gestori che si occupano di telefonia mobile risulta fondamentale. Si tratta infatti della discriminante che consente di scegliere un provider piuttosto che un altro, soprattutto quando le offerte sono molto simili tra loro. A dare manforte a tutto questo ci pensano poi i prezzi molto bassi, i quali sono arrivati anche in casa Vodafone. Nonostante il pubblico si sia sempre lamentato in passato per quelli che sono i costi mensili del nostro gestore, ora è tutto cambiato.

L’obiettivo di Vodafone è quello di riprendersi gran parte del pubblico, soprattutto quello che è passato dalla parte della concorrenza. Stiamo parlando di utenti che hanno scelto gestori come Iliad e TIM, o magari qualche altro provider virtuale. Proprio durante questi giorni potresti infatti ricevere una chiamata da parte di Vodafone: non vi attaccate, potrebbe essere un’occasione d’oro che non si ripeterà. Ci sono tre offerte in palio da prendere al volo per essere felici almeno per un anno.

Vodafone: con queste tre offerte non c’è assolutamente competizione

Sono due attualmente le promozioni di Vodafone in voga, soprattutto per coloro che riescono ad attivarle dopo essere stati contattati telefonicamente. La prima è la Special Giga, la quale permette di avere 70 giga, 1000 SMS e minuti senza limiti a 7,99 euro al mese.

La seconda offerta è la Special 100 Digital Edition, la quale permette di avere gli stessi contenuti dell’offerta precedente ma con 100 giga al costo di 9,99 € al mese. Tutte queste offerte saranno disponibili per un periodo di tempo limitato.