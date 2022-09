Vodafone pare sin da subito inarrestabile, proprio perché in grado di racchiudere all’interno di una serie di ottime campagne promozionali, tutto ciò che gli utenti stanno effettivamente cercando nell’ultimo periodo, con prezzi bassi e bundle quasi infiniti.

Nel momento in cui foste interessati a richiedere una delle soluzioni di casa Vodafone, dovete ad ogni modo sapere che sarà sempre strettamente necessario optare per la portabilità del numero originario. Avete capito bene, non sarà possibile richiedere la medesima promozione su nuova numerazione, obbligando così all’acquisto di una nuova SIM (al prezzo di 10 euro), ed allo spostamento del proprio numero.

Vodafone: le nuove offerte sono pronte per fare la differenza

Con la nuova Special Giga, Vodafone sta cercando di strappare i clienti da un qualsiasi operatore telefonico virtuale. L’attivazione, difatti, è possibile solamente con la portabilità da un MVNO, e prevede, come anticipato, il versamento iniziale di un contributo di circa 10 euro.

Mensilmente, invece, sarà necessario versare 7,99 euro, tramite credito residuo, per godere in cambio di 1000 SMS da spendere verso tutti e minuti illimitati di chiamate verso un qualsiasi operatore telefonico. La navigazione, limitata al 4G+, è possibile fino a 70 giga al mese.

Una possibilità di incremento del bundle è legata al pagamento tramite smart pay, o appunto carta di credito/conto corrente bancario; in questo caso gli utenti potranno effettivamente estendere il bundle fino a 100 giga al mese, semplicemente decidendo di adottare uno dei suddetti metodi di pagamento.