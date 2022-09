TIM prova in tutti i modi a strappare i clienti dalle mani degli operatori virtuali, Iliad inclusa, con il lancio di una importantissima selezione di offerte speciali, arricchite con prezzi bassi e bundle praticamente invidiabili, pronti a fare la differenza.

L’unico modo per richiedere l’attivazione delle offerte che andremo ad elencarvi, lo ricordiamo e sottolineiamo, è legato alla portabilità. In altre parole, gli utenti non devono fare altro che portare il proprio numero presso il nuovo operatore telefonico, senza poter attivare la promozione su nuova numerazione. Nel caso di TIM, il costo iniziale da sostenere si aggira attorno ai 10 euro, e prevede una parte della stessa cifra in credito residuo, il quale potrà essere utilizzato per pagare la prima mensilità.

TIM: ecco quali sono i nuovi prezzi più interessanti

Con la nuovissima offerta di TIM, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un bundle assolutamente invidiabile, impreziosito da un prezzo finale che comunque non supera i 9,99 euro al mese. Con TIM Wonder, infatti, coloro che decideranno di abbandonare il proprio MVNO, potranno godere di un bundle composto da illimitati minuti e SMS, a cui si aggiungono 70 giga di traffico dati al massimo in 4G.

Molto buona è anche la proposta legata ad una spesa di soli 8,99 euro, in questo caso gli utenti riceveranno gli stessi contenuti, ma con 50 giga di traffico dati al mese. Indipendentemente dalla variante selezionata, ricordiamo che TIM promette di non attuare rimodulazioni contrattuali nei 6 mesi successivi alla data di attivazione.