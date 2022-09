C’è una grande attesa intorno alla nuova Lancia Ypsilon 2022-2023. La rinascita del marchio italiano comincerà con il rinnovo della Ypsilon: uscita nel 2011 e rinnovata nel 2021, la city car sarà finalmente pronta entro il 2024, ma nel biennio 2022-2023 potremo vederla nella sua forma definitiva.

Tecnicamente, la Ypsilon trarrà vantaggio da un’evoluzione delle attuali piattaforme CMP prevista per la fine del 2022. L’auto avrà una trasmissione automatica elettrificata e-DCT di Punch Powertrain e sarà presente un alternatore di avviamento per la versione con cambio manuale.

La gamma sarà elettrificata dal 2024 e 100% elettrica dal 2026. La versione elettrica della Ypsilon ospiterà il nuovo motore Nidec e avrà un’autonomia migliore grazie ad un’evoluzione della batteria CATL.

La nuova Lancia Ypsilon 2022-2023 non sarà sportiva ma coltiverà l’eleganza italiana. Dal punto di vista tecnico, la Lancia Ypsilon 2022-2023 potrebbe misurare quasi 4 metri andandosi a posizionare nel cosidetto segmento B delle berline.

Fatta per piacere, ecco alcuni dettagli

Lancia Ypsilon è sempre stata caratterizzata da alcuni punti di forza: consuma poco, è scattante e comoda da guidare. Si guida bene, ed è pronta nel recupero e nei tratti in salita, ha una frenata efficace e un insonorizzazione interna soddisfacente.

Qualunque saranno le scelte finali della casa automobilistica, Lancia Ypsilon 2022-2023 manterrà l’aspetto elegante per cui è sempre stata apprezzata. All’interno ci sarà spazio per nuove combinazioni di colori e rivestimenti, all’esterno per una nuova calandra anteriore.

Qualunque versione si scelga, a bordo della Lancia Ypsilon ci saranno airbag per la testa, attacchi isofix; climatizzatore, controllo della retrazione in salita, sedile guida regolabile in altezza, posteriore sdoppiato e volante regolabile in altezza.

Gli optional potrebbero essere airbag laterali anteriori, alzacristalli elettrici posteriori, climatizzatore automatico, fendinebbia, navigatore con radio Dab, poggiatesta posteriori, specchietti elettrici, ruotino, scarico cromato, sedile guida con regolazione lombare, sensori di parcheggio posteriori, servizi Connect, tappetini, tetto elettrico, vernice metallizzata extra ecc.

All’eleganza del design si aggiungono la raffinatezza degli interni, l’aggiornamento dei motori, così da essere perfettamente in linea con le nuove e più stringenti normative Euro 6, e nuovi sistemi per la connettività e infotainment. Il prezzo della Lancia Ypsilon 2022-2023 potrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 euro.