Fine del mondo: pazzesche le notizie e le profezie sulla catastrofe imminente

Il mondo è andato avanti durante questi anni, raggiungendo quello che una volta veniva chiamato futuro. L’attuale presente dunque mostra tantissimi cambiamenti e soprattutto novità, anche se diverse credenze del passato sono ancora in voga. È proprio questo il caso delle varie profezie che si ritrovano a parlare della fine del mondo come imminente o pronta ad arrivare nei prossimi anni.

Da diverso tempo qualcuno avrebbe cominciato a discutere di una nuova storia, la quale non resta altro che qualcosa da raccontare in ambito utopistico. Non si tratta questa volta di un calendario Maya, ma di alcuni profeti del nuovo millennio che credono di poter terrorizzare le persone. E’ questo il caso di Barrett Moore, mercenario che parla di una nuova apocalisse promettendo soluzioni ma sotto compenso economico. In basso ci sono alcune delle sue dichiarazioni alle quali non bisogna dare alcun credito.

“Devi ridefinire le priorità della tua vita oggi e iniziare ad adempiere all’obbligo più importante che hai nei confronti della tua famiglia oltre a servire Dio. Non sto parlando della tua prossima vacanza, di una macchina nuova o dell’iscrizione a un club. No. È la necessità di proteggere e provvedere alla tua famiglia in una situazione di conflitto in cui la catena di approvvigionamento non funziona più. Pensi che la tua ricchezza ti proteggerà? O che il pronto accesso agli aerei moderni farà la differenza? O forse sei abbastanza fortunato da possedere una seconda casa, o anche una barca? Mi dispiace, ma questi lussi si dimostreranno del tutto inutili quando arriverà la tempesta“.