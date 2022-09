Per chi non lo conoscesse, Xreart Studio è uno studio fotografico fondato nel 2019, specializzato nelle fotografie di prodotti. Dopo un curioso incidente che ha visto coinvolto l’iPhone 6 di uno dei fotografi dell”azienda cadere da un’altezza di 5 metri, quest’ultimo si è rotto in mille pezzi, accendendo così la lampadina nella testa del fotografo, che in quanto amante della tecnologia e dei prodotti Apple, voleva incorniciare il suo adorato iPhone, come se fosse un’opera d’arte.

L’idea è piaciuta molto ai loro amici e colleghi, motivo per il quale Xreart ha investito in questo progetto, creando un catalogo di cornici di diversi dispositivi tech. Noi abbiamo avuto già il piacere di conoscere alcune delle loro opere d’arte, se cliccate QUI potete giardare il video a riguardo sul nostro canale YouTube. Oggi invece vi vogliamo parlare di una grande novità di casa Xreart, il DIY Combo iPhone Series che è stato presentato davvero pochi minuti fa, in questa recensione scritta.

Opere d’arte Nerd fai da te:

Xreart crea delle vere e proprie opere d’arte per tutti coloro che sono nerd della tecnologia. Acquista smartphone e altri prodotti tech vintage, come per esempio gli iPhone di prima generazione e dopo averli smontati in tanti pezzi, li incornicia rendendoli delle vere opere d’arte. Questo tipo di articolo è perfetto per tutti i nostalgici, i nerd e i collezionisti. Oggi però vi vogliamo parlare del loro nuovo prodotto, ovvero l’Xreart DIY Combo iPhone Series. A questo giro aspetta a voi smontare ed incorniciare.

Confezione e accessori:

Come al solito partiamo parlando della confezione. Può sembrare banale, ma in quanto questa sia una recensione è importante sapere come vi arriva il prodotto che avete acquistato e se è ben protetto.

La confezione Total Black, presenta il logo Xreart al centro, si può definire anche la scatola stessa un’opera d’arte. All’interno la vostra cornice è protetta molto bene grazie a diversi strati di spugna che la coprono da tutti i suoi lati. Quindi potete stare tranquilli per quanto riguarda il trasporto e la consegna di esso.

Una volta che avrete la cornice tra le mani, dovete rimuovere il pannello posteriore che è fissato da 6 ganci, simili a quelli che trovate sulla maggior parte dei quadri.

Al suo interno trovate tutti gli accessori necessari per divertirvi a smontare lo smartphone in tanti pezzi:

1 smartphone vintage (la batteria è rimossa e sostituita con una nuova per motivi di sicurezza);

4 cacciaviti;

1 paio di pinzette;

2 tubetti di colla;

1 spazzola;

1 peltro d’apertura;

1 ventosa;

1 spudger;

Gli accessori in dotazione sono tutti di buona qualità, se avete un minimo di manualità (cosa presumiamo ovvia se siete interessati ad acquistare un articolo del genere), capirete subito che sono attrezzi affidabili per poter iniziare il vostro lavoro di bricolage. Inoltre tutti questi accessori sono brandizzati con il logo dell’azienda, un piccolo dettaglio che ci fa capire quanto Xreart stia investendo in questo progetto e di quanto abbia cura dei dettagli.

Come si utilizza:

All’interno non trovate un manuale d’istruzioni, infatti grazie agli accessori in dotazione specifici per ogni tipo di vite è molto semplice smontare ogni singolo pezzo dell’iPhone. Per quanto riguarda invece la parte dell’incorniciare, sono due le opzioni possibili, o seguite il disegno del pannello presente in confezione per sapere dove incollare i vari pezzi, oppure usate la vostra vena artistica per creare un pezzo unico al mondo.

Disponibilità e prezzi:

Come detto in precedenza, questo tipo di articolo è perfetto per tutti quei nerd a cui piace “sporcarsi le mani” per creare le cose con le proprie mani. Sono diversi i bundle disponibili, quello che ci ha inviato a noi Xreart è quello contente l’iPhone 4, ma potete acquistare il DIY Combo iPhone Series nelle seguenti opzioni:

iPhone 2G: 300*300mm;

iPhone 4: 420*297mm;

iPhone 4S: 420*297mm;

Oppure potete acquistare il nuovo DIY Tool Kits Game Console Series, con le seguenti configurazioni:

Game Boy (1989);

Game Boy Pocket;

Game Boy Color;

Game Boy Advance;

Game Boy Advance SP;

PSP 1000;

PSP 2000;

Ed infine l’ultimo bundle è il DIY Tool Kits Mobile Phone Series, che include varie scelte tra i seguenti smartphone: iPhone 2G, 3GS, 5S con cornice da 300 x 300 mm; iPhone 3G, 4, 4S, 5, 6, 7, 8, X, Nokia E71 e Samsung Galaxy S con cornice da 420 x 297 mm.

Per quanto riguarda i prezzi dei vari bundle disponibili vi invitiamo di visitare direttamente lo store ufficiale di Xreart cliccando QUI. Noi abbiamo trovato questo prodotto davvero interessante e divertente.