Tra i dispositivi Honor più attesi e presenti all’evento IFA 2022 c’è il nuovo smartphone, l’Honor 70, insieme al MagicBook 14 e il nuovo tablet dell’azienda. Tante novità anche per MagicOS 7.0. Modifiche apportate all’interfaccia e in generale all’ecosistema per aumentare la produttività e migliorare la modalità multitasking dei dispositivi.

Honor presenta il suo ultimo smartphone sul mercato: Honor 70

Dispositivo super leggero, di circa 178 gr, e molto sottile. Dal design interessante, in particolare sul retro presenta dei riflessi “effetto diamante“. Le telecamere, invece, sono in rilievo rispetto alla cornice posteriore. Il display di 6,7 pollici è OLED e curvo leggermente ai lati; le cornici sono davvero ridotte. Ottima risoluzione e incluso il nuovo Magic UI 6.1 basato su Android 12. Ci sono due versioni del dispositivo, quella da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione e l’alternativa con 256 GB di memoria. Il processore è uno Snapdragon 778 G Plus che dovrebbe garantire ottime prestazioni.

Questo smartphone è pensato soprattutto per i creator per le fotocamere ricche di funzioni innovative. Interessante la modalità CAT, che registra due video, con soggetto a 4m di distanza, e identifica il volto di tutti i soggetti nei due video modificabili separatamente. Altre funzioni incluse, già presenti su Honor 50, sono la funzione multivdeo o le diverse modalità per le fotocamere che permettono di personalizzare video e foto già durante le riprese. Le fotocamere in tutto sono tre sul retro, una da 54 MP con sensore Sony, un’altra Ultra Wide e infine una di profondità da 2 MP. Anteriormente è presente una fotocamera da 32 MP.

MagicBook 14: sguardo in anteprima al nuovo portatile Honor

Realizzato in alluminio e con un peso complessivo di circa 1,5 kg. La tastiera è full screen e il display è di 14 pollici. Già incluso Windows 11 e disponibile in due versioni. C’è la variante con scheda grafica dedicata Nvidia che costerà un po’ di più rispetto a quella con la scheda grafica di base. Migliorata anche la batteria, da 75 W, che promette 20% in più di autonomia.

Tablet HonorPad 8, caratteristiche chiave del nuovo dispositivo

Questo dispositivo in Europa arriverà in due modelli, uno da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria che costerà 329 euro e uno con RAM di 6 GB e 128 GB di spazio d’archiviazione, quest’ultima costerà 349 euro. Il display del nuovo tablet lanciato da Honor è di 12 pollici, in 2k Full View. Il peso è abbastanza irrisorio, appena 500 gr. A bordo processore Snapdragon 680 e Magic UI 6.1 basata su AndroidOS. Corpo del dispositivo anche in questo caso in alluminio e una serie di accessori aggiuntivi. Infine, fotocamera da 5 MP.