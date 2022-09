Anche Tineco presenta le sue ultime novità durante l’IFA 2022, l’evento tech che sta avendo luogo in questi giorni a Berlino. L’azienda lancia nuovi prodotti pensati per una pulizia intelligente delle nostre case.

Tineco: primo dispositivo commerciale al mondo realizzato per pulire tappeti

Pulire tappeti è una delle cose che può trasformarsi in un’impresa quando si portano a termine le faccende domestiche. Spesso l’unico modo è ricorrere all’aiuto degli addetti e professionisti del settore. Tuttavia, Tineco viene in nostro aiuto lanciando per la prima volta un dispositivo lava-tappeti ad uso commerciale. Carpet One, questo il nome del prodotto, dispone di tecnologia iLoop Smart Sensor. Quest’ultima è in grado di rilevare lo sporco in automatico e gestire minuziosamente l’aspirazione necessaria per pulire. Carpet One include anche:

HeatedWash Technology , un pannello per mantenere la temperatura ottimale costante attorno ai quaranta gradi durante l’intero ciclo di pulizia.

, un pannello per mantenere la temperatura ottimale costante attorno ai quaranta gradi durante l’intero ciclo di pulizia. PowerDry Technology per aspirare e asciugare al 75% gli eccessi di acqua sulla superficie igienizzata. Questo aiuterà ad asciugare in fretta ogni tappeto.

per aspirare e asciugare al 75% gli eccessi di acqua sulla superficie igienizzata. Questo aiuterà ad asciugare in fretta ogni tappeto. DrynessMeter, che rileva l’umidità in tempo reale.

Il dispositivo include accessori ed estensioni aggiuntivi e prevede una variante Pro munita di uno schermo LCD e collegato all’app iCarpet.

Floor One S3 Extreme e Floor One S5 Extreme, la nuova aspirapolvere a secco/umido

Tineco ha migliorato il suo modello di aspirapolvere a secco/umido introducendo alcune importanti novità. Il dispositivo, nelle due varianti, include una modalità suzione e delle spazzole rotanti aggiuntive. Lo scopo è potenziare il potere pulente. Inclusi un’assistente vocale, l’associazione all’app ufficiale, un display LED funzionale e il sensore iLoop per la polvere più ostinata.

Nuova generazione di aspirapolveri senza fili, le novità di Tineco

L’azienda durante l’IFA ha mostrato anche la nuova linea di aspirapolveri senza fili che include: Pure One S15 Pro, Pure One S15 Pet e Pure One S15 Essentials. Il primo è un modello rivisitato e migliorato di quello già esistente, il secondo è pensato soprattutto per pulire peli di animali e l’ultimo è realizzato per superfici e/o zone specifiche. Questa nuova line-up prevede alcune tecnologie innovative: