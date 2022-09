La casa automobilistica taiwanese Luxgen ha lanciato il crossover elettrico n7. L’EV è il primo modello di serie progettato e sviluppato in collaborazione con Foxtron e Pininfarina, la neonata divisione automobilistica del colosso dell’elettronica Foxconn.

L’auto sarà in vendita a Taiwan in ottobre e si basa sul concept Foxtron Model C disegnato da Pininfarina. L’azienda ha in programma di esportare il modello anche in altri mercati nel futuro.

Luxgen è una filiale di Yulon Motor, la più grande casa automobilistica di Taiwan. Ma è stata spesso accusata di costruire automobili senza “un’anima”. Con la n7, Luxgen mira a cambiare questa tendenza. La società descrive l’EV come “puro elettrico“.

La partnership di Luxgen con Foxtron nello sviluppo dell’auto ha sicuramente fatto la differenza. Bisogna vedere come se la cava sul mercato.

Il design del Luxgen n7 è fortemente influenzato dal concetto Foxtron Model C. Segue il concetto di design aerodinamico e sfoggia un cofano scolpito, fari arretrati e una linea del tetto spiovente.

Luxgen non ha divulgato alcuna informazione sul motore dell’n7 (tranne per il fatto che sarà a trazione posteriore), ma si sa solo che l’auto sarà completamente elettrica e la batteria sarà integrata nel telaio.

Ancora poche info sugli interni

I dettagli riguardanti l’interno del Luxgen n7 sono scarsi. Ha una spaziosa cabina a sette posti con tappezzeria premium, climatizzatore automatico, illuminazione ambientale, sedili anteriori ventilati e volante multifunzionale.

Il SUV dovrebbe ospitare un quadro strumenti digitale e una console di infotainment touchscreen con le ultime funzionalità. Airbag multipli e telecamere di parcheggio dovrebbero garantire la sicurezza dei passeggeri.

Prezzo e disponibilità

Luxgen deve ancora rivelare i dettagli sui prezzi dell’n7 che sarà disponibile per l’acquisto a Taiwan nel mese di ottobre. L’auto sarà consegnata ai clienti nella seconda metà del 2023.