In occasione dell’evento IFA di quest’anno, Nilox presenta le sue novità: la tecnologia innovativa del nuovo Acqua Scooter, accessori per la manutenzione, uno schermo portatile, nuove frecce direzionali, e-bike per un totale di otto modelli, prodotti in collaborazione con National Geographic e l’NBA, un monopattino e le ultime action cam.

Nilox presenta Acqua Scooter all’insegna del divertimento e dell’innovazione

Pesa solo 3,5 kg, può essere portato anche in aereo come bagaglio a mano. Dispone di cambi a 3 rapporti, funziona fino a 30 metri di profondità e dura fino a 35 minuti con una singola carica. Nell’interfaccia è anche possibile installare un’action cam. Il costo è di 399,95 euro ed è acquistabile sullo store ufficiale online o presso rivenditori autorizzati.

Borse, caschi per la manutenzione: le soluzioni firmate Nilox

La borsa resistente all’acqua di Nilox, parte della nuova collezione dell’azienda, è una soluzione perfetta quando si viaggia in monopattino, in bici, o in qualsiasi situazione in cui le condizioni climatiche diventano inevitabili. La capienza è di circa due litri ed è compatibile con quasi tutti i monopattini. Sempre parte della categoria accessori/manutenzione anche un’altra borsa, catarifrangente e su misura per monopattini. Permette una maggior visibilità del conducente durante la notte e ha una capacità di tre litri. Altri accessori per la manutenzione sono la tracolla per trasportare il monopattino ovunque e svariate tipologie di casco, di dimensioni e colorazioni differenti. Sono tutti realizzati con tecnologia InMold per massima leggerezza e resistenza.

Nilox offre anche prodotti per la manutenzione specifica di bici e monopattini, in particolare per la loro pulizia e per contrastare i segni del tempo. Ritroviamo tra questi prodotti: spray Gonfia e ripara, prodotto Lava Catene, pulitore lucidante per telaio, igienizzante casco e manopole, Super Lube con funzione antiusura e sigillatore Antiforatura.

Dual-S, il doppio schermo per non perdersi mai nessuna attività

Trattasi di un dispositivo dotato di uno schermo posteriore touch screen per regolare impostazioni video e foto. Il display anteriore, invece, è in modalità selfie. Questa nuova action cam è in grado di realizzare riprese in 4K, ha una memoria fino a 128 GB e permette di scattare anche foto panoramiche mozzafiato. Include accessori che la rendono ancor più completa e funziona persino da remoto.

Frecce direzionali: Nilox presenta indicatori di svolta universali per monopattini e bici

Gli indicatori di svolta WingLights incarnano la filosofia X-Drive che unisce tecnologia, sicurezza, e proprietà tecniche. Resistono all’acqua, sono compatti e leggeri, molto pratici e soprattutto smart. Dopo 45 secondi di inattività si spengono in automatico per evitare sprechi. Anche l’installazione è molto semplice, basterà una piccola incisione sul manubrio.

Tutta la serie completa delle nuove e-bike

L’azienda presenta fieramente le nuove J1 Plus, J3 Plus, J4 Plus, J5 Plus, X6 Plus, X7 Plus, X7 f e X8 Plus. Questi otto nuovi modelli di e-bike targati Nilox sono un connubio di innovazione e stile senza tempo. Tra le caratteristiche più interessanti di questi modelli: la pedalata assistita, il design specifico per ogni modello e uso, aumento dell’autonomia della batteria, cambio SHIMANO, ammortizzatori per diversi tipi di terreno, schermi LCD e luci LED, maggiore trazione per i modelli sportivi, freni con sistema V-Brake, e tanto altro.

Nilox in collaborazione con National Geographic e l’NBA

Oltre alle linee classiche, Nilox presenta anche una gamma di e-bike in collaborazione con National Geographic e alcune novità in collaborazione con l’NBA. Per quanto riguarda National Geographic, la linea di prodotti include tre e-bike, un monopattino, e accessori per esploratori urbani e non. Questi prodotti saranno parte di un progetto a Porta Nuova, a Milano, e sono pensati sia per contesti urbani che per chi ama immergersi nella natura. La partnership con NBA, invece, ha portato alla realizzazione di un’action cam, un monopattino, e un kit di accessori tra cui un mousepad e power band per i più sportivi o per gli appassionati che lavorano in ufficio.

Mini Wi-Fi 3, nuovo membro in arrivo per la famiglia di action cam

La nuova action cam, parte della famiglia allargata di action cam Nilox, può registrare video in 4K fino a 30 fps, scattare immagini fino a 20 MP ed è composta da uno schermo LCD da 2 pollici. Include anche una custodia resistente all’acqua, batteria fino a 900 mAh, memoria fino a 64 GB e un’apposita applicazione gratuita, sia per Android che per iOS.

Nilox svela M1, il suo ultimo monopattino smart

Il nuovo monopattino offerto da Nilox è tra i primi in Italia ad incorporare indicatori di svolta nel led posteriore. Presenta anche manopole fluorescenti, design più ricercato rispetto ad altri modelli, un display intelligente per gestire le funzioni e regolare le impostazioni e Cruise Control, per viaggiare a tutta velocità. Il prodotto è anche molto sicuro, l’unico modo per sbloccarlo è utilizzando una chiave con tecnologia NFC. Questo nuovo monopattino dell’azienda, leggero e compatto, vanta un motore di 350 W e sarà disponibile in più colorazioni nei prossimi mesi a partire da 399,95 euro.