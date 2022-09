La maggior parte delle persone è d’accordo sul fatto che la stagione più recente di Game of Thrones abbia avuto una serie di problemi, ma non sarebbe mai stato possibile che il finale dello show fosse all’altezza delle aspettative di tutti. Di conseguenza, è abbastanza ragionevole che tu sia preoccupato per la prospettiva di abbonarti a HBO Max al solo scopo di vedere il nuovissimo spin-off House of the Dragon.

Poiché l’episodio pilota della serie è attualmente disponibile gratuitamente su YouTube, non devi preoccuparti di sborsare soldi per farti un’idea dello spettacolo e determinare se è giusto o meno per te.

House of the Dragon, l’episodio due è disponibile

Le basi per una storia che si svolge duecento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade sono poste nel primo episodio della serie prequel (che ora è in streaming in 4K HDR su NOW). Poiché la Casa Targaryen è l’enfasi principale della Casa del Drago, un gran numero di personaggi ha i capelli bianchi. Questo perché la Casa Targaryen è la famiglia più potente di Westeros.

Se vuoi vedere l’episodio, dovrai andare su YouTube. Questo non è uno spettacolo che dovrebbe essere visto da bambini o famiglie. È essenziale tenere in considerazione che sembra essere accessibile esclusivamente alle persone con sede negli Stati Uniti, ma esistono probabilmente alcuni modi per ‘aggirare’ la soluzione. Sky ha rilasciato il primo episodio gratis sul suo canale Youtube e puoi trovarlo qui. Nel frattempo, se siete alla ricerca di un diverso tipo di fantasy ad alto budget, i primi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono stati recentemente resi accessibili su Amazon Prime.