Nuove aperture: dopo il periodo buio preparatevi ad una grande rinascita

Seppur per un periodo il lavoro scarseggiava, dopo tempo ecco che spuntano finalmente delle buone notizie. La prima vede partecipe la famosa catena di fast food dal logo giallo nonché McDonald’s. In secondo luogo invece arrivano le nuove aperture della Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca, facente parte dello Schwarz Gruppe. Ciò significa solo una cosa: nuove selezioni del personale.

Nuove aperture: aprono dei centri in tutta Italia

Lidl

La catena a breve aprirà in Lombardia e Veneto. Per questo è alla ricerca delle seguenti figure: Addetti Vendita, Operatori di filiale, Apprendisti, assistenza alla gestione dei negozi, rifornimento scaffali e pulizie. Entrando nei dettagli, si ricercano: Operatore di Filiale part time, Addetto Vendite part time, Addetto Vendite part time 8 ore domenicali, Apprendista Addetto Vendite part time, Assistant Store Manager part time.

In totale i negozi in apertura saranno 150 e assisteremo all’assunzione di 6 miliardi di persone entro il 2024. Tra i centri in apertura compaiono Lecco, Villa Carcina (Brescia), Mantova e Verona.

McDonald’s

McDonald’s invece sta cercando 100 persone e 5.000 sono già in assunzione. Tutto merito delle nuove aperture a Fasano e Monopoli, ma anche a Landriano in cui si ricercano 45 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Per iscriversi e tentare di ottenere il posto di lavoro, sono necessarie le selezioni online (questo per la tappa di Landriano). Entro il 1° settembre 2022 ci sarà la prima fase di selezione sul sito McDonalds.it nel quale si dovrà inoltre rispondere a un questionario caricando il proprio CV. Ai candidati più interessanti verrà richiesta la compilazione di un test che avrò lo scopo di comunicare i propri punti di forza.