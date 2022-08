Unieuro fa sognare tutti i consumatori con una campagna promozionale decisamente speciale, se non praticamente unica nel proprio genere, all’interno della quale si possono scovare occasioni e prezzi bassissimi con i quali riuscire a confrontarsi per spendere sempre meno.

Il volantino corrente non presenta differenze particolari in merito alla disponibilità territoriale, ovvero gli acquisti possono essere tranquillamente completati praticamente ovunque in Italia, senza limiti o vincoli. In aggiunta, ricordiamo essere possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale, dove si trova anche la possibilità di ricevere gratis la merce presso il domicilio, sfruttando la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Scoprite subito i codici sconto Amazon gratis, li trovate solo sul nostro canale telegram ufficiale.

Unieuro: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Unieuro è pronta a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, al suo interno si trovano numerosi sconti speciali pensati per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Ad esempio è possibile pensare di acquistare una serie di Apple iPhone di ultima generazione, come iphone 13 Pro a 1099 euro, ma anche il bellissimo iPhone 13, acquistabile con un esborso finale di 749 euro.

Nel momento in cui si volesse comunque restare sui top di gamma, ma con sistema operativo Android, la scelta potrebbe ricadere sul Galaxy S22, il cui prezzo comunque si aggira attorno ai 749 euro. Riducendo la spesa finale da sostenere, ecco arrivare anche soluzioni del calibro di Redmi 10C, Galaxy A53, Redmi 10 o Realme 9, Redmi 9AT e similari.