Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è l’ultimo modello del marchio coreano con cui cerca di ricreare il flip phone fondendo insieme uno schermo pieghevole futuristico dal fascino retrò.

L’iterazione originale ha avuto la sua giusta dose di problemi con i primi modelli pieghevoli, così come la sua revisione, ma Samsung ha davvero fatto il suo passo in avanti con lo Z Flip 3. Dopo aver trascorso una settimana a rivedere l’ultimo modello, è chiaro che Samsung sta continuando sulla giusta via.

Design, materiali:

Il Galaxy Z Flip 4 è essenzialmente indistinguibile dallo Z Flip 3, a parte alcune differenze molto minori.

Ad esempio, le cornici attorno al display interno sono più sottili. Non ve ne accorgereste a meno che voi non abbiate i due dispositivi affiancati, anche se una cornice più sottile è sempre la benvenuta. Anche le dimensioni complessive sono leggermente inferiori, anche se il Flip 4 è leggermente più pesante. Samsung ha modificato anche la cerniera, rendendola leggermente più piccola. Ancora una volta, queste differenze sono visibili solo se si hanno i due device a confronto.

La parte posteriore e anteriore ora hanno una finitura satinata, che non solo sembra più bella di un’alternativa lucida, ma significa che Z Flip 4 non scivola su superfici piane, cosa che non si poteva dire del Z Flip 3.

Il fascino di Z Flip 4 è nel suo design a conchiglia. Invece di utilizzare uno schermo pieghevole per trasformare uno smartphone in un tablet, il Flip lo utilizza per trasformare il dispositivo da 6,7 ​​pollici in uno degli smartphone più tascabili in circolazione. È incredibilmente soddisfacente inserire la piccola conchiglia in una piccola tasca o borsa e poi spiegarla in un tipico smartphone.

Come ogni buon smartphone a conchiglia, una grande attrazione è lo schermo esterno o Cover Screen come lo chiama Samsung. Sullo Z Flip 4, il display esterno rimane visivamente lo stesso di prima, ma sono state aggiunte una serie di modifiche software per migliorare la funzionalità. I temi impostati sul telefono ora vengono trasferiti sulla schermata di copertina, aggiungendo più personalità ed è possibile accedere a impostazioni rapide per azioni come l’abilitazione del Wi-Fi o della modalità aereo. Queste aggiunte sono minori, ma è bello vedere che lo schermo di copertina diventa leggermente più intelligente ogni anno.

Display:

Il display interno rimane molto simile a quello che si trova sul Flip 3. È un pannello OLED da 6,7 ​​pollici, con una risoluzione di 2460 x 1080 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Anche la piega centrale rimane e anche se non la troviamo così fastidiosa come la piega dello Z Fold 4, potete sentirla chiaramente quando scorretecon il dito.

Il problema più grande con i primi dispositivi pieghevoli di Samsung era la loro durata o mancanza. Il primo Galaxy Fold è stato ritardato a causa di un’epidemia di display rotti e, sebbene il problema non abbia influito tanto sulla serie Flip, è stato solo con lo Z Flip 3 che ci siamo sentiti a nostro agio nel consigliare questi device a chiunque non fosse pronto per prestare maggiore attenzione. Lo Z Flip 4 mantiene lo stesso grado di resistenza all’acqua IPX8 dello Z Flip 3, il che significa che può resistere al bagnato, ma non ha resistenza alla polvere. C’è Gorilla Glass Victus Plus che copre lo schermo di copertura, uno strato di vetro ultra sottile (UTG) all’interno e ciò che Samsung chiama Armor Aluminium all’esterno.

Stiamo usando lo Z Flip 4 da circa 3 settimane e anche se non possiamo esprimere giudizi sulla sua durata a lungo termine, non sentiamo il bisogno di trattare questo smartphone in modo diverso dagli altri. In effetti, il design a conchiglia significa che probabilmente sarà più resistente ai graffi del display. Tuttavia, il fatto che la copertura del display sia molto più sottile di un tipico telefono potrebbe causare un aumento delle ammaccature quando è aperto.

Comparto fotografico:

Probabilmente questo è il dispositivo con cui ci siamo divertiti di più a recensire le camere nel 2022. Non è il miglior smartphone con fotocamera per qualità pura, ma offre così tanti modi di scatto innovativi che passerete intere giornate a provarli tutti.

L’uso innovativo del display pieghevole da parte di Samsung è al centro delle capacità della fotocamera dello smartphone. Potete piegare il telefono a metà e farlo cadere su una superficie piana, imitando un treppiede. Questo è un modo fantastico per ottenere foto di gruppo che abbiano un bell’aspetto. Potete anche tenere il device come una videocamera della vecchia scuola per registrare video stabili. Questi sono molto più che semplici espedienti in quanto hanno cambiato il modo in cui utilizziamo la fotocamera di uno smartphone.

Gli scatti stessi hanno la tipica “pasta” Samsung. Non sono alla pari con l’S22 Ultra, ma fanno un buon lavoro nel rivaleggiare sia con l’S22 che con il Galaxy S22 Plus in condizioni di luce diurna e non rimanendo troppo indietro quando fa buio. La mancanza di una ottica zoom dedicata significa che la configurazione non è così avanzata come gli altri telefoni della gamma Samsung.

Due sensori da 12 megapixel si trovano sulla cover del telefono. Uno è il sensore grandangolare principale e l’altro è ultragrandangolare, ideale per gli scatti di paesaggi. All’interno c’è anche un altro sensore da 12 MP di qualità inferiore. A causa della possibilità di scattare selfie con le fotocamere principali quando il device è chiuso, la qualità dell’effettiva fotocamera selfie non è importante per me, poiché l’abbiamo usata solo per lo sblocco facciale e delle videochiamate.

Le foto che abbiamo scattato in condizioni di luce diurna e luminosa sono state fantastiche. I colori risaltano con lo stile saturo del marchio Samsung e stanno particolarmente bene sul luminoso display OLED del telefono. L gamma cromatica è particolarmente vivida qui, ciò può influire negativamente sui toni della pelle.

In condizioni di scarsa illuminazione, il sensore principale più grande migliora i risultati rispetto allo Z Flip 3, tuttavia non può eguagliare i migliori telefoni con fotocamera in circolazione. Il dispositivo non ha le capacità per esporre in modo uniforme le situazioni più difficili e troppo spesso un punto luminoso più lucente spegne l’intera immagine.

La mancanza di un obiettivo zoom significa che sei limitato al ritaglio digitale molto semplice, che raramente produce buoni risultati.

Prestazioni e software:

Lo Z Flip 4 è molto meno sulle specifiche e le caratteristiche rispetto allo Z Fold 4, con l’attenzione qui sul form factor nostalgico. Questo non vuol dire che non sia inclusa una gamma di specifiche di fascia alta.

L’alimentazione del telefono è il chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Questo è l’ultimo chip di Qualcomm e dal punto di vista delle prestazioni è alla pari con alcuni dei telefoni Android più veloci, come OnePlus 10T. Questo è abbinato a 8 GB di RAM (più che sufficienti per un facile multitasking) e le opzioni di archiviazione vanno da 128 GB a 512 GB.

Non c’è spazio di archiviazione espandibile qui, quindi scegliete saggiamente la vostra opzione di archiviazione. Considerando che il salto di prezzo non è eccessivo dal modello da 128 GB a quello da 256 GB, consigliamo vivamente quest’ultimo.

Questo non è il miglior dispositivo in circolazione per i giochi, anche se è più che in grado di eseguire qualsiasi gioco sull’App Store, anche l’intenso Genshin Impact. Semplicemente non è abbastanza comodo per essere trattenuto per periodi di gioco più lunghi.

Samsung ha ampliato il set di funzionalità della sua modalità Flex, consentendovi di fare trucchi accurati piegando a metà il telefono. Alcuni di questi erano presenti prima, come la possibilità di aprirlo per guardare un video, mentre molti dei trucchi della fotocamera ottimizzati menzionati sopra sono nuovi.

Il software Samsung è privo di bug come non l’abbiamo mai trovato qui, con l’interfaccia utente che è per lo più un piacere da usare. Ci sono molte app Samsung preinstallate, ma alcuni servizi possono essere per lo più disabilitati e sostituiti con l’offerta superiore di Google.

Batteria e autonomia:

Uno dei maggiori problemi con Z Flip 3 era la sua scarsa autonomia. Samsung ha chiaramente concordato sul fatto che l’autonomia fosse un problema e la sua correzione è uno dei pochi aggiornamenti degni di nota che il Flip 4 ha rispetto al suo predecessore.

Non solo la batteria è stata potenziata da 3300 mAh a 3700 mAh, ma il chipset 8 Plus Gen 1 è molto più efficiente dell’888 che sta sostituendo.

Anche con quei guadagni di batteria, tuttavia, non dovreste aspettarvi un telefono per più giorni. Questo rimane un dispositivo che dovrete caricare ogni giorno, ma quest’anno c’è un notevole miglioramento.

Samsung ha anche aumentato le velocità di ricarica massime, anche se dovrete fornire il vostro caricabatterie in grado di farlo. Lo Z Flip 4 si carica a 25w, anziché a 15w, e questo lo rende più veloce per arrivare al 50%. Abbiamo riempito metà della batteria in 30 minuti e una ricarica completa richiede circa 80 minuti. La ricarica wireless Qi è un’opzione se preferite andare senza fili.

Conclusioni e prezzo:

Non crediamo che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 sia per chiunque, il suo prezzo è alto ed ha meno di alcuni top di gamma del 2022, nonostante sia un dispositivo molto prestante. Ciò è dovuto alla nuova tecnologia per dispositivi pieghevoli che è ancora in fase di maturazione.

La sua vera pecca è la poca comodità di utilizzo nel quotidiano, tuttavia siamo convinti che un’ampia fetta di mercato lo sceglierà per il suo bellissimo design, per la nostalgia del passato o la curiosità e voglia di distinguersi dalla massa.

Potete acquistare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 ai seguenti prezzi, in base alle varie configurazioni: