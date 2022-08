La tua posizione attuale è stata utilizzata da YouTube Music per molto tempo per alimentare consigli specifici. Ad esempio, l’applicazione può fornire agli utenti “una playlist Workout Essentials in palestra, il tuo Focus Supermix al lavoro o una playlist Unwind con cui rilassarsi a casa”. Gli utenti dovevano inizialmente concedere all’app l’autorizzazione ad accedere alla propria posizione prima di attivare la Cronologia delle posizioni di Google.

Tieni presente che questa regolazione influirà solo sulle impostazioni di posizione del tuo account YouTube Music. Non avrà alcun effetto sulle impostazioni della Cronologia delle posizioni di Google o su nessuna delle altre impostazioni di posizione sul tuo dispositivo. Le impostazioni per la Cronologia delle posizioni di Google possono essere modificate in una sezione specifica.

YouTube Music aggiornerà la funzionalità il 26 settembre

Lunedì 26 settembre, YouTube Music prevede di smettere di utilizzare questa strategia eliminando “tutti i suggerimenti precisi basati sulla posizione, le impostazioni di posizione e le autorizzazioni delle app”. Inoltre, “tutti i dati di YouTube Music ottenuti dalla tua posizione esatta verranno eliminati”. Verso la fine del menu delle impostazioni troverai “Privacy e posizione” e Google ha sempre fornito un pulsante per disabilitare temporaneamente questa funzione.

L’azienda menziona anche altri sistemi di raccomandazione, come la barra delle attività, che include i feed Energize, Workout, Relax, Commute e Focus, come lanciati nell’ultimo anno. Questa è considerata una “tecnica superiore per aiutarti a fare da colonna sonora alla tua giornata” e dimostra indiscutibilmente un livello di intenzione più elevato.

YouTube Music continuerà a “personalizzare la tua esperienza musicale in base alla tua posizione approssimativa”, nonostante questa modifica. Ciò potrebbe includere playlist per la tua città basate sul tempo (ad esempio, una playlist per una giornata piovosa) o classifiche delle canzoni più popolari nel tuo paese, entrambe molto più generiche.