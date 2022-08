Prima di approfondire cos’è una batteria al litio, esaminiamo le basi di come funzionano. Le batterie hanno un lato positivo (catodo) e un lato negativo (anodo). Quando colleghi un dispositivo elettronico a una batteria, gli elettroni fluiscono dall’anodo al catodo attraverso il tuo dispositivo e lo alimentano.

Le batterie al litio si chiamano così perché usano il litio metallico come materiale per il catodo. A differenza delle tradizionali batterie al piombo, come quelle della tua auto, che utilizza il piombo o biossido di piombo.

Esistono diversi tipi di batterie al litio e servono per alimentare smartphone, computer e altri piccoli dispositivi elettronici ricaricabili.

Le batterie al litio sono sicure?

Come accennato in precedenza, ci sono molti diversi tipi di batterie al litio. Alcune sono più sicuri e più stabili di altri. Tuttavia, se utilizzate e mantenute correttamente, possono essere molto sicure.

Negli ci sono stati molti incidenti che hanno fatto scalpore: come i telefoni cellulari e auto che prendevano fuoco. Questi incidenti hanno dato alle batterie al litio una pessima reputazione, ma non è sempre così.

Gli incendi e le esplosioni della batteria come questo sono causati da instabilità termica. L’instabilità termica può verificarsi in tutti i tipi di batterie, non solo al litio, e può essere causata da molti fattori diversi.

La tecnologia delle batterie al litio è ancora relativamente nuova. Con l’avanzare di questa tecnologia, ci saranno sicuramente dei miglioramenti e prodotti chimici interni più stabili.

La batteria al litio più sicura: la LiFePO4

La scelta più popolare per le batterie al litio è la LiFePO4. Le batterie LiFePO4 hanno una densità di energia inferiore rispetto alle batterie agli ioni di litio, risultando più stabili e rendendole un’opzione eccellente per diversi tipo di applicazioni.

Un altro vantaggio in termini di sicurezza della LiFePO4 è che il litio ferro fosfato non è tossico. Pertanto, puoi smaltirlo più facilmente rispetto alle batterie al piombo e agli ioni.