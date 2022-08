In queste ultime settimane abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di numerosi smartphone pieghevoli da parte di diverse aziende del settore. Tra queste, due in particolare sono davvero particolari e unici, ovvero i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Motorola Razr 2022. Entrambi non stravolgono quanto fatto con i precedenti modelli, ma si arricchiscono di alcune piccole novità.

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Motorola Razr 2022: ecco le differenze tra i due

Tra gli smartphone pieghevoli attualmente disponibili, quelli con il design richiudibile a conchiglia sono senz’altro utili viste ad esempio le dimensioni molto compatte una volta chiusi. Condividono questa filosofia anche i nuovi pieghevoli di Samsung e Motorola. Da chiuso, Samsung Galaxy Z Flip 4 ha uno spessore di 15.9 mm, mentre Motorola Razr 2022 ha uno spessore di 15.2 mm.

All’esterno, entrambi presentano un piccolo display con cui è possibile interagire. Quello di Motorola, però, risulta essere il più ampio, con una diagonale di 2.7 pollici, mentre quello di Samsung è più piccolo e misura 1.9 pollici. Una volta aperti, invece, troviamo un display P-OLED da 6.7 pollici sul Razr 2022 e un display Dynamic AMOLED da 6.07 pollici sul Flip 4.

Rispetto alle generazioni precedenti, questa volta non troviamo differenze dal punto di vista prestazionale. Entrambi gli smartphone montano infatti il soc Snapdragon 8+ Gen 1 accoppiato a diversi tagli di memoria. Entrambi hanno poi una dual camera esterna (50+13 MP sul device di Motorola e 12+12 MP sul device di Samsung). Dal punto di vista dell’autonomia, infine, siamo più o meno sullo stesso livello. Samsung Galaxy Z Flip 4 monta una batteria da 3700 mAh con ricarica rapida da 25W e ricarica wireless da 15W, mentre Motorola Razr 2022 monta una batteria da 3500 mAh con ricarica rapida da 33W.