Potresti non ricordare James Howells, l’uomo che ha accumulato 8.000 bitcoin e che ha gettato accidentalmente il suo disco rigido nel cassonetto. Da allora, Howells ha reso la sua vita una missione per trovare l’unità perduta e utilizzare la password in essa contenuta per reclamare il suo tesoro digitale perduto.

Quando ha perso il suo disco rigido nel 2013, il prezzo di Bitcoin era di circa 1100 dollari. Ora, anche dopo un crollo sbalorditivo, il valore è di 21000 dollari, che è 21 volte quello del 2013.

Inutile dire che Howells ha subito una tragedia che gli ha tolto le possibilità di diventare un multimilionario. Tuttavia, non ha ancora rinunciato all’idea di trovare le sue ricchezze che sono letteralmente sepolte sotto un enorme mucchio di spazzatura.

James Howells ha concepito un piano elaborato per riportare il disco rigido fuori dalla discarica e prevede l’utilizzo di molti elementi tecnologici. Ha persino convinto alcuni investitori a finanziare il suo piano “ingegnoso” da 11 milioni di dollari per rendere la ricerca di successo.

Robot che cercano nella spazzatura

La sua idea prevede anche l’utilizzo di due robot che da soli costeranno 150.000 dollari, e saranno pagati dal budget di 11 milioni. A rendere le cose ancora più comiche, ha già assegnato dei nomi ai due robot: Satoshi e HAL.

Sembra tutto la trama di un lungometraggio, ma le possibilità che diventi realtà sono molto scarse. Howells ha ripetutamente cercato di convincere le autorità a consentirgli di scavare nel sito in cui si presume esista il suddetto disco rigido.

Ma il consiglio comunale non ha accolto nessuna delle sue richieste. Howells ha persino promesso di donare il 25% per cento alla città, ma anche questo non è stato sufficiente per convincere il consiglio.

Scavare il sito dei rifiuti potrebbe avere gravi implicazioni per la salute dei residenti nelle vicinanze e dell’ambiente.