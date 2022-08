Ormai sembra essere quasi tutto pronto per l’arrivo ufficiale sul meraviglioso dei nuovi smartphone del colosso americano Apple, ovvero la nuova serie iPhone 14. Quest’ultima sarà caratterizzata da tantissime novità rispetto al passato. Forse per questo, però, al momento il prezzo di vendita di iPhone 13 è sceso moltissimo sul noto store online di Amazon.

iPhone 13, questo è il momento giusto per acquistarlo al giusto prezzo su Amazon

Forse questo è il momento di acquistare uno degli ultimi smartphone di casa Apple, ovvero gli iPhone 13. A ormai pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi modelli della serie iPhone 14, infatti, la precedente serie sta inevitabilmente subendo un netto calo dei prezzi.

La versione standard di iPhone 13, in particolare, è al momento disponibile sul noto store online Amazon con un notevole sconto. Nello specifico, nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, lo smartphone è disponibile ad un prezzo scontato di 799,00 euro contro gli iniziali 939,00 euro.

Si tratta della versione con 128 GB di storage interno ed è disponibile in diverse colorazioni, compresa quella verde. Nel complesso, si avrà quindi uno sconto notevole pari al 15%. Con Amazon, è poi possibile acquistarlo anche a rate per 12 mesi e con ogni rata mensile pari a 66,59 euro. Lo smartphone in offerta non comprende però il servizio AppleCare+. Risulta poi in sconto anche iPhone 13 Mini, ad un prezzo di 749,00 euro contro i suoi iniziali 839,00 euro.

Insomma, si tratta senz’altro di un’ottima occasione per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare uno degli smartphone di casa Apple ma che vogliono risparmiare qualcosa. Vi ricordiamo l’appuntamento per il 7 settembre 2022 con la presentazione dei nuovi iPhone 14.