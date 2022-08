Il noto produttore cinese Honor continua a sorprendere con i suoi prodotti anche dopo sua rottura con Huawei. In particolare, l’azienda si sta preparando ad annunciare in veste ufficiale anche per il mercato europeo alcuni dei suoi ultimi dispositivi annunciati poco tempo fa in Cina. Si tratta in particolare dello smartphone Honor 70 e del tablet Honor Pad 8.

Honor presenterà a breve in Europa i nuovi Honor 70 e Honor Pad 8

Il prossimo 2 settembre 2022 il produttore cinese Honor terrà un evento durante il quale saranno annunciati ufficialmente in Europa due suoi ultimi device. Come già detto, si tratta dei nuovi Honor 70 e Honor Pad 8. Questi ultimi sembra che arriveranno anche in Italia ad un prezzo, stando a quanto è emerso, rispettivamente di circa 568 euro e 296 euro. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche di entrambi i dispositivi.

Honor 70 – scheda tecnica

Display OLED da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore Snapdragon 778G Plus di Qualcomm

Tagli di memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 54, 50 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 32 MP

Batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente MagicUI 6.1

Honor Pad 8 – scheda tecnica