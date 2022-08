Non ci sono ancora novità per il PS Plus di settembre 2022, ma ci sono alcune previsioni davvero entusiasmanti per ciò che potrebbe essere annunciato. Nel frattempo ci sono due titoli che lasceranno il servizio PlayStation Extra e Premium la prossima settimana.

Agosto è stato un buon mese per gli abbonati PlayStation. I giochi resi gratuiti sono Yakuza Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 e Little Nightmares. Oltre a queste fantastiche IP, le aggiunte Extra e Premium di agosto 2022 includono Metro Exodus, Dead By Daylight, Ghost Recon e molto altro ancora.

Quando verranno annunciati i giochi gratuiti per PS Plus di settembre 2022?

La data di rivelazione per l’annuncio dei giochi gratuiti di settembre 2022 per PS Plus è il 31 agosto.

Il post sul PlayStation Blog di Sony per agosto 2022 conferma che la data di uscita per il prossimo lotto è il 6 settembre. I prossimi omaggi vengono tradizionalmente annunciati l’ultimo mercoledì prima del lancio.

Assicurati di scaricare gli attuali omaggi Essential mentre sono disponibili. Yakuza Like A Dragon è un’esperienza meravigliosa ed uno dei migliori giochi Yakuza, mentre Little Nightmares è un’esperienza suggestiva che può essere completata in poco tempo, oltre al gioco Pro Skater di Tony Hawk.

Pronostici PS Plus settembre 2022

Una delle nostre previsioni più promettenti per i giochi gratuiti PS Plus di settembre 2022 è la Tomorrow Children Phoenix Edition.

Questo è un gioco che uscirà il 6 settembre, lo stesso giorno in cui uscirà il prossimo lotto di omaggi PlayStation. Non è disponibile per il preordine dal negozio PSN e Tomorrow Children è già apparso su PlayStation nel 2016 in accesso anticipato.