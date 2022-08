Xiaolang Zhang si è dichiarato colpevole di aver rubato segreti commerciali ad Apple: ha lavorato ad un progetto per la guida autonoma dal 2015 al 2018. Quando ha lasciato il suo lavoro in Apple, ha detto al suo supervisore che avrebbe lavorato per Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, una startup cinese di veicoli elettrici nota anche come XPeng.

Durante un’indagine, Apple ha stabilito che aveva trasferito circa 24 GB di dati “altamente classificati” sul laptop di sua moglie tramite AirDrop e aveva anche prelevato circuiti stampati e un server dal laboratorio di veicoli autonomi dell’azienda.

I termini del patteggiamento di Zhang non sono disponibili al pubblico, ma secondo un documento del tribunale caricato dalla CNBC, Zhang si è dichiarato colpevole del furto di segreti commerciali. Una conferenza per determinare la sua condanna è prevista per il 14 novembre. Secondo la legge statunitense, il furto di segreti commerciali comporta una pena detentiva massima di 10 anni e la CNBC riferisce che Zhang potrebbe incorrere fino a un quarto di milione di dollari di multa.

Una situazione difficile

Non è l’unica persona ad essere stata accusata di aver rubato segreti commerciali automobilistici da Apple o di aver tentato di trasferire materiali segreti a XPeng. Nel 2019, un altro ex dipendente Apple è stato accusato di aver tentato di contrabbandare manuali, schemi, diagrammi e fotografie dal progetto automobilistico di Apple in Cina.

Nello stesso anno, Tesla affermò che un ex dipendente aveva caricato il codice sorgente relativo al suo sistema di pilota automatico sul suo account iCloud e poi aveva portato tali informazioni su XPeng.

Sebbene i casi di furto di segreti commerciali risalgano a diversi anni fa, Apple non ha ancora annunciato un’auto a guida autonoma. Indiscrezioni recenti dicono che potrebbe essere annunciata nel 2025, ma sembra che il progetto sia stato difficile per Apple. I rapporti hanno dipinto il quadro di un team che ha dovuto fare i conti con un elevato turnover sia per gli ingegneri che per la leadership e problemi tecnici, nonché una mancanza di fiducia nel progetto da parte di alcuni alti dirigenti di Apple.