A partire da lunedì 29 agosto 2022 l’operatore Tim Italia lancerà un nuovo portafoglio di offerte, concludendo anche la promozione estiva Supergiga Raddoppia.

Dalla stessa data l’offerta Supergiga Pack Famiglia a 19,99 euro per 3 mesi sarà chiusa in commercializzazione. Resta confermata la Supergiga Famiglia a 5,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: da lunedì lancerà delle nuove offerte

Dal 29 agosto 2022, salvo cambiamenti, tutti i clienti TIM potranno attivare le nuove offerte Supergiga 50 e Supergiga 100 da 9,99 euro al mese. L’offerta Supergiga 50 comprende 50 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 9,99 euro al mese con costo di attivazione di 5 euro.

La sorella maggior, Supergiga 100 invece prevede 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese con un costo di attivazione di 5 euro. L’offerta Supergiga Famiglia con la promo convergente Tim Unica prevede ogni mese un bundle di “Giga illimitati” di traffico internet mobile fino in 5G a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con addebito direttamente nella fattura TIM di rete fissa. E’ previsto un costo di attivazione di 5 euro.

In caso di disattivazione della linea TIM di casa, l’offerta mobile della gamma Supergiga Famiglia viene cessata. La nuova linea mobile TIM (solo nuovo numero) può essere intestata anche a un soggetto diverso dal titolare della linea di rete fissa. Il costo di ogni nuova SIM ricaricabile TIM è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.