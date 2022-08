La Francia erogerà € 4.000 per scambiare la tua vecchia auto inquinante con una bicicletta elettrica, più efficiente e più adatta alla città.

Anche le biciclette a pedali sono incluse nel generoso pacchetto di incentivi, sebbene le e-bike stiano contribuendo a uno dei più grandi salti verso un futuro green mai realizzati in Europa.

Come riportato da The Times, l’intero incentivo di 4.000 euro viene assegnato a coloro che vivono in zone urbane a basse emissioni, appartenenti a fasce di reddito più basse. Le persone più ricche riceveranno un incentivo ridotto commisurato al loro livello di reddito. Per chi vuole acquistare una nuova bici elettrica ma non è pronto a rinunciare alla propria macchina inquinante, è previsto un sussidio fino a 400 euro.

Alcune città hanno sussidi per le biciclette elettriche ancora più generosi. Il Consiglio Socialista-Verde di Parigi offre fino a € 500 per l’acquisto di una e-bike o di una bicicletta a pedali pieghevole.

Tutto cambierà a Parigi

La Francia sta lavorando duramente per spingere i conducenti a passsare a forme di trasporto più piccole e più rispettose dell’ambiente. Nelle grandi città come Parigi, la riduzione del traffico è molto importante per i residenti quanto per gli effetti ambientali.

È una mossa che sta diventando sempre più comune nelle città di tutto il mondo poiché i residenti richiedono una pianificazione urbana più accessibile.

Il concetto di città percorribili, progettate per dare priorità alla mobilità delle persone rispetto alle auto, ha portato a richieste di cambiamenti in gran parte dell’Europa e degli Stati Uniti. In molti casi ciò significa ridestinare corsie automobilistiche e parcheggi su strada in corsie dedicate ai trasporti pubblici o piste ciclabili, nonché ampliare marciapiedi e strade pedonali.

L’Europa ha assunto un ruolo guida negli incentivi sponsorizzati dal governo affinché i pendolari passino ai veicoli a due ruote come un modo per sminuire il ruolo delle automobili nelle città. Alcuni paesi hanno iniziato a offrire incentivi fiscali che essenzialmente pagano i cittadini per andare al lavoro in bicicletta invece di usare l’auto.