Su Internet, il simbolo “@” (pronunciato “at” o “at” o “address sign”) è utilizzato dall’indirizzo e-mail e separa il nome dell’utente dall’indirizzo del gestore.

Negli affari, “@” è un simbolo che significa “a” o “ciascuno”. Ad esempio, significa “ciascuno” nella frase “4 mele @ $ 0,35 = $ 1,40“. Forse perché era uno dei caratteri standard progettati nelle macchine da scrivere (di solito con il tasto Maiusc superiore premuto), la @ è stata scelta per l’inclusione come uno dei caratteri speciali nel set di caratteri ASCII.

Nel luglio del 1972, mentre venivano scritte le specifiche per il File Transfer Protocol (FTP), qualcuno suggerì di includere alcuni programmi di posta elettronica scritti da Ray Tomlinson, ingegnere presso Bolt Beranek e Newman, capo appaltatore su ARPANET (Advanced Research Projects Agency Rete), precursore di Internet. Nel loro libro, Where Wizards Stay Up Late, Katie Hafner e Matthew Lyon descrivono come sono arrivati a questo segno.

Chi è stato il creatore

Tomlinson divenne conosciuto per una brillante decisione presa mentre scriveva programmi di posta elettronica. Aveva bisogno di un modo per separare, nell’indirizzo e-mail, il nome dell’utente dalla macchina su cui si trovava l’utente. Come dovrebbe essere indicato?

Voleva un simbolo che non si trovasse, in nessun caso, nel nome dell’utente. Guardò la tastiera che stava usando, una telescrivente Modello 33, usata anche da quasi tutti gli altri in rete.

Oltre alle lettere e ai numeri c’erano una dozzina di segni di punteggiatura. “Ci sono arrivato per primo, quindi ho potuto scegliere la punteggiatura che volevo“, ha detto Tomlinson. “Ho scelto il segno @.” Il segno aveva anche il vantaggio di significare “presso“. Senza volerlo, 20 anni dopo, questo simbolo avrebbe cambiato il mondo.