Marte: così vicino non lo avete mai visto, ecco la verità dietro alle dicerie

Il 27 agosto del 2003, Marte si trovò inaspettatamente a meno di 60 milioni di chilometri dalla Terra, nonché la minore distanza mai registrata negli ultimi 60.000 anni. Ad oggi continua a manifestarsi lo “stesso” evento, ma non come accadde 18 anni fa. Dunque, trattasi di verità o di un falso mito portato avanti senza ragione?

Marte: la verità dietro al fenomeno del 2003

È vero che Marte si trovasse più vicino alla Luna, difatti con circa decine di ingrandimenti, fu possibile vederlo grande come questa ad occhio nudo. Ma c’è un però, perché da quel momento tale evento si è trasformato negli anni in una vera e propria fake news.

Ci spieghiamo meglio: ciò che accadde dopo il 2003 fu solo un grande equivoco, un fraintendimento nella comunicazione che ancora oggi riesce ad ingannare gli internauti. Ma vi diremo di più, perché quest’anno addirittura il Pianeta Rosso non sarà per nulla visibile in cielo. Stando a quanto detto dagli esperti, un evento simile si ripeterà soltanto nel 2287, quando le generazioni attuali non ci saranno più.

La frase incriminata che da anni continua a seminare la falsa informazione è la seguente: “At a modest 75-power magnification Mars will look as large as the full moon to the naked eye”, nonché appunto “Con un modesto ingrandimento di 75 volte, Marte apparirà grande come la Luna a occhio nudo”.

Spiegazione scientifica: Marte ha un diametro che è circa il doppio di quello del nostro satellite, pertanto per riuscire a vederlo senza ingrandimenti dovrebbe trovarsi al doppio della distanza Terra-Luna. Va anche ricordato che la massa del Pianeta Rosso è 9 volte circa quella del nostro satellite, dunque se si trovasse a tale distanza andremmo incontro a gravi problemi gravitazionali.