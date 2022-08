Shazam ha compiuto 20 anni venerdì 18 agosto e ha ufficialmente superato 70 miliardi di canzoni riconosciute.

Per celebrare il traguardo, Shazam invita i fan a fare un viaggio nella memoria con una playlist speciale composta dalle canzoni più riconosciute negli ultimi 20 anni, inclusi alcuni dei più grandi successi degli anni 2000 come “Hey, Soul Sister”, “Cheap Thrills” di Sia, “Rolling in the Deep” di Adele e altro ancora. La playlist è disponibile per l’ascolto esclusivamente su Apple Music.

Nel caso tu stia pensando che 20 anni sembrano più lunghi di quelli che Shazam è in circolazione, in realtà è iniziato nell’agosto 2002 come servizio basato su messaggi di testo solo nel Regno Unito, dove gli utenti potevano comporre un numero, tenere il telefono alzato e registrare l’audio. A questo punto sarebbe arrivato un sms con il titolo del brano e l’artista. Nel luglio 2008, Shazam è stato lanciato nell’App Store ed è stato reso disponibile per gli utenti Android nell’ottobre dello stesso anno.

La storia dell’artista più ascoltato del 2021

Nel corso degli anni, Shazam ha svolto un ruolo importante nel portare artisti locali ad un pubblico globale attraverso la scoperta della musica. Ad esempio, la canzone numero 1 mondiale più longeva del 2021 sulla piattaforma è stata “Love Nwantiti (Remix)” dell’artista nigeriano CKay. La traccia è diventata anche la seconda canzone a superare 1 milione di “Shazam” in una settimana.

“Shazam ha avuto un ruolo di grande impatto nella mia carriera“, ha detto CKay in un comunicato stampa. “Ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di scoprire me e le mie canzoni. Mi ha reso una star globale anche prima che iniziassi a esibirmi in tutto il mondo”.