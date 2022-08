Se sei stanco di guardare le partite in streaming che vanno a scatti, ecco un elenco di suggerimenti che ti aiuteranno a capire qual è il problema e cosa puoi fare per risolvere la situazione.

Chiudi tutte le app che non stai utilizzando

Se stai guardando la partita tramite smartphone e hai molte app aperte, potresti avere problemi di rete come lag e buffering continuo. Ci sono app come Google Backup e Sync che inviano file di grandi dimensioni tramite la tua connessione Internet e incasinano le velocità di caricamento a tua insaputa.

L’utilizzo elevato della CPU è una delle cause più comuni di ritardo nello streaming.

Per aiutare a risolvere questo problema, chiudi ogni singolo processo in background non necessario. Gli unici processi, app e servizi che dovrebbero occupare molta CPU, spazio su disco e occupare memoria sono quelli necessari per il tuo live streaming.

Regola le impostazioni del flusso

Se il tuo provider di servizi Internet (ISP) è responsabile del ritardo, non potrai fare molto per risolverlo. Per eseguire lo streaming di video live HD, la velocità di caricamento deve essere di almeno 4 Mbps. Se il tuo ISP non lo fornisce, puoi aggiornare il tuo piano dati o passare a un nuovo fornitore di servizi.

Nella situazione in cui nessuna di queste opzioni è fattibile, puoi provare a modificare un paio di impostazioni su qualunque cosa usi per lo streaming live. Tieni presente che non tutte le app o i software di streaming ti consentiranno di modificare queste impostazioni.

Collega un cavo Ethernet al PC

I problemi di lag e buffering sono in genere causati da una di queste cose: un computer sovraccarico o una connessione Internet irregolare. Cerca di guardare le partite tramite una connessione cablata. Può sembrare ovvio, ma anche gli utenti più esperti tendono a dimenticare di collegare il modem tramite cavo, preferendo invece l’utilizzo del Wi-Fi di casa.

Se riscontri ancora ritardi, esegui prima un test di velocità. Quindi, collega il cavo Ethernet direttamente dal modem al computer. Non solo questo aumenterà la velocità del tuo flusso video, ma è anche più affidabile di una connessione Wi-Fi. Se non è presente una porta Ethernet sul tuo dispositivo, puoi semplicemente acquistare un adattatore per la connessione tramite cavo per risolvere il problema.

Altrimenti puoi procurarti un sistema Wi-Fi mesh se la connessione continua a cadere perché sei lontano da dove sono posizionati router e modem. Con questo dispositivo, la portata del segnale Wi-Fi verrà estesa, aumentando così la velocità di connessione. Oppure puoi semplicemente acquistare un router wireless più avanzato.