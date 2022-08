Bennet prova in tutti i modi a surclassare Unieuro, e tutti i rivenditori di elettronica d’Italia, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresentante la perfetta commistione di qualità, con prezzi decisamente più bassi del normale.

Gli utenti che vogliono effettivamente approfittare degli innumerevoli sconti del volantino, non devono fare altro che recarsi il prima possibile in ogni negozio in Italia, il quale comunque promette la possibilità di godere delle medesime riduzioni, senza differenze particolari. I prezzi sono bassissimi sotto ogni punto di vista, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Bennet: quali sono le nuove offerte da non lasciarsi sfuggire

Occasioni da non perdere per tutti nei punti vendita Bennet fino al 31 agosto 2022, sono infatti disponibili numerosi sconti speciali, con prezzi bassissimi sui cui poter affidamento per spendere poco o niente. Tra i prodotti migliori del momento annoveriamo senza dubbio l’Apple iPhone 12, uno smartphone top di gamma, in vendita a non più di 699 euro, nella variante che prevede 128GB di memoria interna.

Volgendo l’attenzione verso il mondo Android, la scelta potrebbe ricadere su Samsung Galaxy A52, disponibile a 299 euro, oppure anche Galaxy A12, in vendita a 149 euro. Entrambi modelli decisamente economici, ma dalle ottime performance generali.

Non mancano ovviamente sconti legati all’elettronica generale, con televisori a non più di 420 euro, oppure anche elettrodomestici economici. Per approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi di approfittare di questo link.