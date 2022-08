L’operatore Vodafone Italia sta attualmente proponendo ad alcuni ex clienti l’offerta Bronze ad un prezzo molto interessante.

Ad altri clienti viene proposta anche l’offerta Silver, che varia dalla Bronze in base a minuti, SMS o Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone ad ex clienti l’offerta Bronze

Nel dettaglio, con l’offerta tariffaria Vodafone Bronze in versione winback, gli ex clienti selezionati possono ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G ogni mese. Ecco l’esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/wdb10. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/wdb10“.

Vodafone Bronze sostituisce Vodafone Special 50 Digital Edition, che in genere veniva proposta appunto a 7 euro al mese o con altri prezzi personalizzati. Mentre l’offerta Silver ha preso il posto dell’offerta Special 100 Digital Edition. In caso di attivazione online tramite link, la nuova SIM può essere acquistata senza alcun costo di spedizione e con pagamento tramite carta di credito o IBAN.

Il costo di attivazione che quello della nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti, ma anche in questo caso non è escluso che ad altri clienti vengano invece richiesti degli importi specifici. Per scoprire invece tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.