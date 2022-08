Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nomofobia, ovvero dell’impossibilità degli utenti di fare letteralmente a meno del proprio smartphone, in ogni singolo momento della giornata. La malattia, perché è proprio questo di cui si tratta, ha raggiunto nel 2022 livelli praticamente inattesi fino a poco tempo fa.

I ragazzi di DDAy hanno recentemente proposto un editoriale molto interessante, in seguito alla scoperta di un prodotto su Amazon che ha quasi dell’incredibile, stiamo parlando di una tenda da doccia con ben 17 tasche in cui posizionare i propri dispositivi elettronici. Un prodotto che permette quindi di posizionare tablet e smartphone, per non perdersi nemmeno una notifica, o una puntata su Netflix, tutto senza trascurare l’immancabile touchscreen che permette di controllare pienamente il prodotto, senza bagnarlo.

Smartphone: una abitudine da evitare

Inizialmente l’idea poteva anche essere vincente, proprio per aiutare l’utente ad ascoltare ad esempio la musica mentre si sta facendo la doccia, ma per quest’azione ci sono altrettante soluzioni interessanti, come ad esempio speaker bluetooth, i quali garantiscono sicuramente una qualità del suono maggiore, con la possibilità di controllare anche la riproduzione.

Un prodotto tanto semplice quanto preoccupante, che mostra la tendenza della nostra generazione verso una vera e propria dipendenza assoluta dallo smartphone, sino a livelli incredibili. E voi? quanto utilizzate il vostro dispositivo mobile? riuscite a disintossicarvi, o vi sentite completamente dipendenti dallo stesso? lasciate un commento con la vostra esperienza diretta in materia.