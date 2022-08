Esiste una correlazione tra uso dello smartphone e tumore al cervello? Molte sono state le speculazioni a riguardo, in particolar modo quando si introduce il discorso radiazioni, su cui c’è ancora un po’ di confusione. Uno studio dell’Università di Oxford ha messo un punto definitivo sulla questione.

Dopo aver monitorato per oltre 20 anni gli abitanti del Regno Unito, si è giunti alla conclusione finale che l’uso del cellulare non porta un rischio più elevato di tumori celebrali, contrariamente a ciò che si è detto nel corso di questi anni.

Smartphone e tumore al cervello: lo studio nel dettaglio

Lo studio è stato intrapreso negli anni Novanta dopo aver reclutato una donna su quattro nata nel Regno Unito tra il 1935 e il 1950. Successivamente, ognuna ha ricevuto dei questionari con lo scopo di raccogliere dati sullo stile di vita e di salute.

Nel 2013 sono stati analizzati i dati sull’utilizzo dello smartphone e non è stata riscontrata nessuna associazione con l’incidenza di gliomi, meningiomi o tumori al cervello. Inoltre, durante quel periodo, sono state esaminate anche 3.268 donne che hanno sviluppato un tumore al cervello e nessuna di loro aveva indicato una correlazione con l’utilizzo dello smartphone.

Tuttavia, i ricercatori dello studio tendono ad essere cauti, poiché lo studio non ha analizzato nel dettaglio bambini e meno di una donna su cinque ha riferito di utilizzare il cellulare per più di 30 minuti a settimana. Ciò significa che non è chiaro se un utilizzo più frequente vada ad aumentare o meno il rischio di sviluppare tumori.