Oppo in attesa del lancio di nuovi prodotti previsto a brevissimo ha rilasciato la ColorOS 13, il suo nuovo aggiornamento che sarà disponibile per moltissimi smartphone tra la seconda metà del 2022 e l’inizio del 2023.

ColorOS 13 lancia il nuovo Aquamorphic Design che offre un’esperienza visiva intuitiva e un’interfaccia user-friendly in grado di sorprendere l’utente finale. Non manca una serie di nuove funzioni all’avanguardia capaci di offrire un’efficiente interconnessione tra più dispositivi che aumentano sensibilmente la produttività.

Aquamorphic Design

Aquamorphic Design rinnova completamente gli smartphone Oppo creando un’interfaccia utente fluida, dinamica e inclusiva grazie anche al Card-styled Layout, e al nuovo font che migliora la leggibilità del testo in qualsiasi lingua. Il rinnovamento lo si vede anche nella nuova palette di temi ispirata ai cambiamenti di luce che avvengono sulla superficie del mare all’alba e al tramonto.

ColorOS 13 integra nuovi effetti Aquamorphic nelle animazioni di sistema, nell’interfaccia utente e nel Quantum Animation Engine per rendere l’‘esperienza d’uso più intuitiva con una nuova funzione che consente di prevedere le azioni degli utenti. A questo si aggiunge il nuovo design esclusivo di Oppo che inserisce illustrazioni con scenari minimalisti, layout adattivi per le diverse dimensioni dello schermo con icone facilmente riconoscibili e intuitive che permettono di migliorare la leggibilità e la facilità d’uso complessiva.

Inserite anche una nuova serie di immagini Always-On Display denominata “Homeland” che rappresentano suggestive ambientazioni che hanno come protagonisti animali selvatici e natura. Proprio questa nuova funzionalità vuole sensibilizzare gli utenti sui cambiamenti climatici e sull’importanza della salvaguardia del pianeta visto che le animazioni riproducono i cambiamenti degli ecosistemi e dei luoghi in cui vivono le specie rappresentate, in base alle variazioni di temperatura giornaliere.

Prestazioni di Android e degli smartphone Oppo migliorate

Tutti gli smartphone Oppo che verranno aggiornati alla ColorOS 13 potranno beneficiare del Dynamic Computing Engine, una serie di soluzioni tecniche sviluppate dalla società per offrire un sistema più fluido e stabile e una user experience ottimizzata. I miglioramenti principali sono una maggiore durata della batteria e la possibilità di tenere aperte più app in background.

Come funziona?

Maggiore durata della batteria: migliora la programmazione delle risorse hardware per estendere la durata della batteria, raggiungendo un migliore equilibrio tra prestazioni elevate e basso consumo energetico.

migliora per estendere la durata della batteria, raggiungendo un migliore equilibrio tra prestazioni elevate e basso consumo energetico. Tenere aperte più app in background: questo innovativo sistema permette di mantenere un maggior numero di app in background, consentendo di passare da un’app all’altra senza perdere informazioni e senza subire ritardi durante il passaggio.

Nuove funzioni smart

Nuove funzioni smart arrivano sugli smartphone Oppo con la nuova ColorOS 13 per migliorare sia la vita quotidiana che il lavoro.

Smart Always-On Display : è in grado di riprodurre sullo schermo i dati relativi alle app di musica e di food delivery, offrendo agli utenti un accesso più rapido alle informazioni e un controllo più immediato sulla riproduzione musicale e su altre funzioni. Attraverso lo Smart Always-On Display, OPPO ha collaborato con fornitori di software e servizi, leader a livello mondiale, tra cui Bitmoji e Spotify, per fornire un’ampia gamma di esperienze user-friendly e personalizzate.

: è in grado di riprodurre sullo schermo i dati relativi alle app di musica e di food delivery, offrendo agli utenti e un controllo più immediato sulla riproduzione musicale e su altre funzioni. Attraverso lo Smart Always-On Display, OPPO ha collaborato con fornitori di software e servizi, leader a livello mondiale, tra cui Bitmoji e Spotify, per fornire Tecnologia LTPO 2.0 di Find X5 Pro: la frequenza di aggiornamento dell’Always-On Display è ridotta a 1Hz per risparmiare il 30% del consumo energetico in determinati scenari.

la frequenza di aggiornamento dell’Always-On Display è ridotta a 1Hz per risparmiare il 30% del consumo energetico in determinati scenari. Large Folders, Shelf e Home Screen Widget: funzioni smart di gestione della schermata iniziale permettono agli utenti ad accedere facilmente alle informazioni di cui hanno bisogno scegliendo la modalità più adatta alle loro esigenze.

Meeting Assistant :è in grado di assegnare automaticamente la priorità ai pacchetti dati wireless per fornire una connessione più stabile durante le call e di ottimizzare le notifiche dei banner per ridurre al minimo le distrazioni. Per di più, questa nuova funzione consente di aggiungere il comando rapido OPPO Notes che aiuta gli utenti a trascrivere il contenuto della riunione.

:è in grado di assegnare automaticamente la priorità ai pacchetti dati wireless per durante le call e di dei banner per ridurre al minimo le distrazioni. Per di più, questa nuova funzione consente di aggiungere che aiuta gli utenti a Multi-screen Connect: supporta la connettività senza interruzioni tra lo smartphone e OPPO Pad Air e tra lo smartphone e il PC, aumentando la produttività e l’efficienza grazie alla possibilità di trasferire file di diversi formati senza limitazioni hardware. Gli utenti che collegano lo smartphone a un PC tramite Multi-screen Connect potranno anche beneficiare della possibilità di visualizzare sullo schermo del PC più applicazioni mobile contemporaneamente.

Nuove funzioni di privacy e sicurezza

In questo periodo si parla molto spesso di sicurezza e proprio per questo Oppo ha inserito le nuove funzioni di protezione della privacy di Android 13. Da oggi il sistema sarà in grado di cancellare automaticamente la cronologia degli appunti dopo un periodo di tempo in modo da evitare che possibili malware possano trasmettere tali informazioni a terzi. Introdotta anche la nuova funzione Nearby Wi-Fi che permette agli utenti di usufruire della rete Wi-Fi senza rivelare informazioni specifiche sulla propria posizione.

Auto Pixelate: tecnologia che consente di riconoscere e sfocare automaticamente le foto del profilo e i nomi nelle schermate delle chat con un solo tocco.

La nuova Private Safe è crittografata con il sistema Advanced Encryption Standard (AES) per migliroare sensibilmente i livelli di sicurezza.

Introdotti anche i nuovi standard di sicurezza e di autenticazione della privacy come ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 e ISO27001 per migliorare complessivamente la sicurezza dell’utente finale.

Oppo e Google insieme per una nuova esperienza Android

Google e Oppo hanno collaborato per migliorare l’esperienza di utilizzo dell’utente finale durante l’utilizzo del sistema operativo Android. Lo smartphone pieghevole Find N e il flagship Find X5 Pro sono stati tra i primi smartphone al mondo a ricevere l’aggiornamento Android 13 Beta. Oppo ha già rilasciato Android 13 Beta per gli sviluppatori e continuerà a collaborare con Google per migliorare Android nei prossimi mesi.

Quali smartphone riceveranno ColorOS 13 e quando?

I primi smartphone a ricevere l’aggiornamento saranno Find X5 Pro e Find X5 e gli stessi avranno la possibilità di provare le nuove funzionalità già nelle prossime ore. Per gli altri smartphone come da tabella in basso l’aggiornamento sarà disponibile tra la seconda metà del 2022 e l’inizio del 2023.

Oppo prevede di aggiornare quasi 35 modelli di smartphone, coprendo più di 60 Paesi e ben 160 milioni di utenti. Piano molto ambizioso di Oppo che al termine degli update avrà dato al più grande aggiornamento mai realizzato nella storia di ColorOS.

Riepilogo aggiornamento Oppo ColorOS 13

Aquamorphic Design

Aggiunge i colori dei temi Aquamorphic Design per una migliore comodità visiva.

Applica la filosofia Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide.

Aggiunge la posizione dell’ombra all’Orologio, la quale simula l’orientamento del sole e della luna.

Aggiunge un widget con orologio mondiale alla Schermata iniziale, per mostrare l’ora dei diversi fusi orari.

Effettua l’aggiornamento a Quantum Animation Engine 4.0, con una nuova funzione di riconoscimento gestuale, la quale riconosce gesti complessi e offre interazioni ottimizzate.

Ottimizza i livelli di interfaccia utente per un’esperienza visiva più precisa.

Applica movimenti fisici reali alle animazioni per renderle più naturali e intuitive.

Ottimizza il design dei widget per consentire di trovare le informazioni in maniera più facile e veloce.

Ottimizza i font per una migliore leggibilità.

Ottimizza le icone di sistema utilizzando lo schema di colori più recente per rendere le icone più riconoscibili

Arricchisce e ottimizza le illustrazioni delle funzioni, incorporando elementi inclusivi e multiculturali.

Efficienza

Aggiunge cartelle grandi alla Schermata iniziale. Ora puoi aprire una app in una cartella ingrandita con un solo tocco, quindi sfogliare le pagine nella cartella con uno scorrimento.

Aggiunge comandi di riproduzione multimediale e ottimizza l’esperienza relativa alle Impostazioni rapide.

Aggiunge più strumenti di contrassegno per l’editing degli screenshot.

Aggiunge supporto per l’aggiunta di widget alla Schermata iniziale, rendendo la visualizzazione delle informazioni maggiormente personalizzata.

Ottimizza Shelf. Da impostazioni predefinite, scorrendo verso il basso sulla Schermata iniziale si visualizza Shelf. Puoi ricercare contenuti online e sul tuo dispositivo.

Interconnessione senza interruzioni

Ottimizza Multi-Screen Connect. Puoi aprire più app per dispositivi mobili su un PC connesso, per un multitasking efficiente.

Ottimizza Screencast, con adattamento automatico dei contenuti trasmessi allo schermo target.

Ottimizza la connettività delle cuffie per offrire un’esperienza più semplice e senza interruzioni.

Personalizzazione

Aggiunge Bitmoji allo scopo di offrire più animazioni per la funzione Schermo sempre acceso.

Aggiunge Informazioni con Schermo sempre acceso, con maggiori impostazioni personalizzate disponibili per Schermo sempre acceso.

Ottimizza la funzione Momenti salienti. Il sistema riconosce e ti raccomanda i migliori momenti presenti nei video, inoltre ti consente di esportarli e salvarli sull’app Foto con un tocco.

Ottimizza Silhouette ritratto per Schermo sempre acceso, con più disponibilità di strumenti da disegno e colori delle linee.

Sicurezza e privacy

Aggiunge una funzione di applicazione automatica dell’effetto pixel per gli screenshot delle chat. Il sistema è in grado di identificare e applicare l’effetto pixel in automatico alle immagini

