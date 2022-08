Una campagna promozionale di rispetto assoluto attende gli utenti nei vari negozi in Italia di proprietà di Esselunga, proprio in questi giorni, infatti, i consumatori si ritrovano a poter approfittare di prezzi molto più bassi del normale.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, è possibile fruirne solamente nei punti vendita, ricordiamo infatti che gli acquisti, almeno ai medesimi prezzi, non sono effettuabili online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia.

Esselunga: quanti sconti e che ottimi prezzi bassi

Ultimi giorni di disponibilità di una delle campagne promozionali più interessanti del momento, l’offerta tech infatti propone al pubblico la possibilità di acquistare un bellissimo smartphone, ad un prezzo relativamente economico. Stiamo parlando di Oppo A54s, disponibile all’acquisto a soli 169 euro, nella variante che prevede 128GB di memoria interna.

Il dispositivo è dotato di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, passando anche per un buon processore octa-core dalle discrete prestazioni generali, per finire con una tripla fotocamera posteriore (il cui sensore principale è da 50 megapixel), ed una batteria quasi unica nel proprio genere. Il componente è infatti da 5000mAh, e garantisce una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative, in modo da utilizzare il prodotto a lungo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

L’acquisto, come anticipato del resto, può essere completato solamente nei negozi fisici, con scorte estremamente limitate, le quali potrebbero terminare prima del previsto.