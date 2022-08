Google ha lanciato una nuova versione del suo sistema di infotainment per auto Android Auto. Ma sfortunatamente, manca un’importante revisione grafica che molti stavano aspettando.

Nome in codice Coolwalk, Google ha parlato per la prima volta dell’aggiornamento alla sua conferenza annuale degli sviluppatori di I/O a maggio e ha detto che all’epoca sarebbe stato distribuito agli utenti prima della fine dell’estate.

Come mostrato da Google all’inizio dell’anno, l’aggiornamento Coolwalk trasformerà l’aspetto di Android Auto. La schermata iniziale del sistema avrà un’estetica a schermo diviso, con accesso a più app contemporaneamente. In questo modo puoi vedere contemporaneamente la tua musica e le app di navigazione. L’aspetto del sistema dipende dalle dimensioni e dalla forma del display del cruscotto dell’auto su cui è in esecuzione Android Auto.

Ancora nessun segnale da Google

Si sperava che Coolwalk arrivasse con Android Auto 8.0, ma non è successo. Come riporta AutoEvolution, l’aggiornamento è iniziato nel fine settimana del 14/15 agosto, ma la revisione di Coolwalk non è inclusa. Questo significa che dovremmo aspettare ancora un po’ prima di vedere il nuovo stile grafico che Google ha promesso.

Potrebbe essere attivato lato server da Google in qualsiasi momento, quindi c’è ancora speranza che l’aggiornamento arrivi prima della fine dell’estate, come promesso dalla società. Ma per ora sembra che il rinnovamento dell’interfaccia sia stato ritardato.

Quando finalmente arriverà, Android Auto avrà un’interfaccia più simile a quella di CarPlay utilizzato dall’iPhone di Apple, software che riceverà un importante aggiornamento nei prossimi mesi. Anche il software proprietario di Apple vedrà un importante aggiornamento, infatti la prossima generazione di CarPlay arriverà per tutti i veicoli alla fine del 2023.