A partire dallo scorso 11 agosto 2022, come ben saprete, è possibile acquistare i nuovi dispositivi lanciati dal colosso sud coreano Samsung.

Nelle ultime ore, questi dispositivi, sono stati aggiunti anche nel listino di WindTre, scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre inserisce nel proprio listino i nuovi dispositivi Samsung

Prima di tutto si specifica che come annunciato da Samsung durante l’evento digitale Galaxy Unpacked, i due nuovi pieghevoli possono essere preordinati fino al 25 Agosto 2022. Nel caso si effettui il preordine con WindTre, disponibile come detto a partire da oggi, con entrambi gli smartphone è possibile ricevere fino a 700 euro di valutazione sul proprio usato. Questa promo è disponibile sia con pagamento in un’unica soluzione che tramite rateizzazione.

Sempre restituendo un proprio dispositivo usato, esclusivamente con il Samsung Galaxy Z Flip4 in abbinamento con Smart Pack Protect 200 5G Summer Edition, su quest’ultima offerta è possibile ottenere fino a 100 euro di sconto. Samsung Galaxy Z Flip4, con WindTre è possibile acquistare le varianti con 128GB o 256GB di memoria interna, rispettivamente al prezzo di 1149,80 euro e 1199,80 euro con pagamento in un’unica soluzione. In alternativa, è possibile richiedere la rateizzazione con 30 rate da 26.99 euro al mese più il prezzo dell’offerta.

Samsung Galaxy Z Fold 4, con WindTre è possibile acquistare le varianti con 128GB o 256GB di memoria interna, rispettivamente al prezzo di 1149,80 euro e 1199,80 euro con pagamento in un’unica soluzione. Anche in questo caso è possibile richiedere la rateizzazione a 39.99 euro al mese per 30 mesi. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.