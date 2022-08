Il noto produttore Motorola ha portato molto spesso grande innovazione con i suoi prodotti. Ricordiamo ad esempio lo smartphone pieghevole Motorola Razr 2022. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha raggiunto un importante primato. Ha infatti annunciato il nuovo Motorola Moto X30 Pro, primo smartphone ad essere dotato di un sensore fotografico da ben 200 MP.

Motorola sorprende: annunciato Motorola Moto X30 Pro con sensore fotografico da 200 MP

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato il primo smartphone dotato di un sensore fotografico da ben 200 MP. Come già accennato, si tratta del nuovo Motorola Moto X30 Pro, il quale sarà per il momento disponibile per il solo mercato cinese.

Andando nello specifico, lo smartphone può dunque contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da 200 MP, ovvero il sensore Samsung ISOCELL HP1. Quest’ultimo è da 35 mm e dispone della stabilizzazione ottica dell’immagine. Ad accompagnarlo, troviamo poi un sensore ultragrandangolare/macro da 50 MP da 50 mm e un teleobiettivo 2x da 85 mm da 12 MP (Sony IMX663). Notevole poi anche la fotocamera anteriore da 60 MP.

Anche le altre caratteristiche non sono da meno. Abbiamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con memoria RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1, un display OLED fa 6.67 pollici di diagonale con refresh rate da 144Hz in risoluzione QHD, Android 12, l’audio stereo e una batteria con supporto alla ricarica rapida da 125W cablata e 50W wireless.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, per il momento Motorola Moto X30 Pro sarà distribuito in Cina ad un prezzo di partenza di circa 500 euro. Un prezzo decisamente interessante viste le ottime caratteristiche tecniche.