Motorola torna a parlare di Moto X30 Pro, ed è sempre più probabile che sarà davvero il suo prossimo smartphone top di gamma.

Due dettagli che la società ha condiviso sul social network cinese Weibo rendono ancora più concreta l’associazione del nome commerciale al codename Frontier di cui si è parlato a più riprese nei mesi passati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto X30 Pro

Il teaser si limita a dire che il sensore della fotocamera principale sarà molto grande, con un formato ottico di 1/1,22″. Già di per sé è un dato molto interessante perché, come sappiamo, le dimensioni di un sensore sono uno degli ingredienti fondamentali per una fotocamera di qualità, ma lo diventa ancora di più se lo si triangola e contestualizza con quanto emerso in passato. Infatti si vocifera da tempo che “Frontier” sarà il primo smartphone con una fotocamera da ben 200 MP, e guarda caso proprio il primo sensore presentato con questa risoluzione, il Samsung ISOCELL HP1, ha un formato ottico proprio di 1/1,22″.

È chiaro che non si può parlare di conferma certa e inequivocabile, visto che verosimilmente esistono altri sensori con quelle dimensioni, ma è una coincidenza decisamente sospetta. ISOCELL HP1, ricordiamo, è stato presentato da Samsung l’anno scorso, ma finora non è ancora mai stato montato in nessun dispositivo. Tecnicamente è già “vecchio”, nel senso che ha già un successore, ovvero l’ISOCELL HP3 sempre da 200 MP, che tuttavia è un po’ più piccolo: il formato ottico è di 1/1,4″.

Con una principale da 35 mm e due zoom da 50 e 85 mm, si proporrà come uno smartphone votato prevalentemente alla cattura dei ritratti, a discapito dei paesaggi. Per il resto, X30 Pro dovrebbe essere un top di gamma di razza, con specifiche “maxate” un po’ in tutti i campi. Che dire, non vediamo l’ora di vederlo da vicino!!!!.