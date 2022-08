Rudy Huyn, l’ingegnere principale dell’app store di Microsoft Windows 11/10, ha annunciato su Twitter che l’app store ora consente la visualizzazione di oltre 2.000 valutazioni. Secondo Rudy Huyn, il numero massimo di recensioni per prodotto su Microsoft App Store era limitato a 2.000 a causa di una vecchia limitazione tecnica. Diverse persone si sono già lamentate di non essere in grado di pubblicare le proprie recensioni su un prodotto.

Di conseguenza, quando il prodotto non soddisfa più gli standard che hanno generato tanti commenti favorevoli anni fa, ci sono poche opportunità per i nuovi utenti di commentare lo stato attuale del prodotto. Microsoft sostiene di essere sollevata dal fatto che questa restrizione non sia più in vigore.

Windows 11 include già l’ultimo aggiornamento

Gli screenshot mostrano che Microsoft App Store ora può visualizzare la giusta quantità di recensioni per una determinata app/gioco. Questo aiuta gli utenti a determinare quali app/giochi sono i più popolari. Gli utenti in precedenza non erano a conoscenza di questa limitazione. Sebbene non sia un grande miglioramento, è un ‘passo significativo’ per diventare un fantastico app store.

Sebbene insignificante, questa è una caratteristica tanto attesa che molte persone non vedono l’ora. Microsoft ha appena annunciato nuove linee guida che consentiranno alle app open source a pagamento di accedere all’app store, oltre a un impegno per ‘un negozio aperto che incoraggi la scelta e la libertà degli sviluppatori’.

Microsoft ha aggiornato discretamente la versione Web dell’interfaccia utente di Windows App Store a marzo. La società passa dal design originale di Windows 10 al design di Windows 11. La nuova versione web del negozio è stata ora ufficialmente rilasciata. L’aspetto della versione Web dell’App Store di Windows 11, denominata ‘Microsoft Apps’, è stato modificato. La categoria dell’app è a sinistra, mentre la casella di ricerca è a destra. Ciò facilita il rilevamento delle app per gli utenti ed è più efficiente rispetto alla versione client.

L’interfaccia utente dell’applicazione utilizza gli stessi bordi arrotondati, ombre, effetti dinamici e così via di Windows 11. Di conseguenza, la sgradevole linea nera sul bordo del pulsante non è più necessaria.