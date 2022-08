Il brand low cost di Rabona Mobile, “Sì, pronto!?!” ha pubblicato le prime avventure del suo super eroe, SuperSIP.

SuperSIP, il super eroe delle telecomunicazioni, prende il nome dalle prime tre lettere del brand “Sì, Pronto!?!”, secondo il sito del brand, il suo compito è quello di combattere gli operatori “brutti e cattivi“ che vogliono a tutti i costi i numeri di telefono per vincolare i clienti ad offerte immeritate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Si, Pronto!?! ha lanciato le prime avventure del suo super eroe, SuperSIP

Le avventure di SuperSIP sono disponibili sul sito dell’operatore nella sezione apposita accessibile dalla home, sull’app e sui canali social di “Sì, Pronto!?!”. Nella prima avventura dal titolo “In un mare di SIM”, SuperSIP incontra un ragazzo che sta pescando delle SIM come se fossero dei pesci.

Il super eroe gli domanda perché stia pescando a caso, il ragazzo replica che non sa quale SIM scegliere, in quanto non ha idea di quale sia la più conveniente visto il numero elevato di offerte disponibili. A questo punto, SuperSIP lo invita a non scegliere a caso nel “mare degli operatori”, ma di scegliere la SIM si “Sì, pronto!?!“.

Nella seconda avventura, intitolata “Una giungla di offerte“, SuperSIP si trova in una giungla (indicata da un cartello) in cui un altro ragazzo si è perso a causa dei numerosi cartelli che rappresentano le diverse offerte degli operatori (nuovamente rappresentati da Sì, pronto!?! come mostriciattoli). Le avventure di SuperSIP saranno pubblicate settimanalmente, sia sul sito di “Sì, pronto!?!” sia sull’app dell’operatore.