Bandai Namco mostrato durante le finali di Tekken 7 di domenica all’Evo 2022 quello che sembrava essere un teaser del prossimo capitolo della saga.

Nonostante alla sorpresa, il team di Tekken non ha fatto alcun annuncio del genere. Quello che lo sviluppatore ha mostrato è stato un aggiornamento gratuito pianificato per Tekken 7 che promette aggiustamenti del bilanciamento e nuove tattiche, oltre a un ritorno ad Amsterdam per le finali del Tekken World Tour del prossimo anno.

Subito dopo però, viene riprodotto un breve frammento di un finale in CG dell’originale Tekken, che mostra Kazuya Mishima che lancia suo padre Heihachi da una scogliera. Kazuya poi sorride alla telecamera, lasciando intravedere una versione molto più fotorealistica del personaggio, il cui sorriso compiaciuto ora implica qualcos’altro: un nuovo progetto Tekken è in fase di sviluppo. “Preparati“, dice l’annunciatore di Tekken.

Nuovo gioco in uscita?

Molti hanno pensato che il nuovo progetto di Tekken potrebbe essere un gioco a sé stante o, come alcuni hanno teorizzato, una sorta di reboot della serie. Una cosa è sicura: i fan non stanno aspettando altro.

Il precedente gioco della serie, Tekken 7, è stato rilasciato per la prima volta nel 2015, esclusivamente nelle sale giochi, e portato su console due anni dopo. Bandai Namco ha supportato il picchiaduro con quattro stagioni di nuovi personaggi e livelli, culminati con l’uscita del suo apparente personaggio DLC finale, Lidia Sobieska, nel marzo 2021. Il gioco ha avuto un enorme successo: Tekken 7 ha venduto più di 9 milioni di copie ad oggi, secondo il produttore della serie Katsuhiro Harada, un sequel ha molto senso.