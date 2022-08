CUPRA ha le intenzioni ben chiare: migliorare l’offerta della sua Leon. Come farà ciò? La gamma dei motori sarà ampliata insieme alla dotazione di serie. Le due novità verranno rese disponibili nel corso del terzo trimestre del 2022, ma per l’Italia scarseggiano indicazioni precise.

Entrando nel merito della novità del marchio spagnolo si parla principalmente di propulsori. Sia per la 5 porte e sia per la Sportstourer arriveranno le nuove unità benzina 1.5 TSI da 110 kW e 2.0 TSI da 140 kW e, in tutti e due i casi, ci sarà l’abbinamento del cambio automatico DSG.

CUPRA Leon: equipaggiamenti e interni da paura

Le novità però, come detto anche prima, non andranno a riguardare solo ed esclusivamente l’offerta dei motori. CUPRA infatti migliorerà anche gli equipaggiamenti della sua nuova Leon. Ad esempio, nella dotazione in serie ci saranno paraurti specifici, fari full LED, un diffusore posteriore in tinta con la carrozzeria e cerchi da 18 pollici colorati in argento o in rame.

Passando agli interni, CUPRA ha deciso di proporre dei sedili sportivi in tessuto. Tuttavia, l’acquirente potrà anche chiedere sedili in pelle di colore blu petrolio o nero. Altre novità sulla nuova auto della Casa spagnola dovrebbero arrivare a breve, con altre news ancora più succose anche per il mercato italiano.

Kai Vogler, Vice-president for Sales and Marketing di Cupra, ha commentato in merito: