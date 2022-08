Le principali banche italiane sono continuamente sotto attacco, da parte di malviventi senza scrupoli pronti a tutto pur di rubare letteralmente il denaro dalle tasche dei poveri italiani, i quali si ritroverebbero in men che non si dica senza il becco di un quattrino.

I meccanismi su cui si basano i suddetti sono sostanzialmente un paio; il primo è l’intramontabile phishing legato all’accesso senza credenziali al conto corrente, in altre parole il cliente viene informato che qualcuno ha tentato l’accesso al conto, invitandolo a premere un link per collegarsi alla pagina di accesso, inserendo le credenziali corrette. Niente di più pericoloso, proprio perché si viene collegati ad un sito esterno, non di proprietà della banca, il quale invia tutti i dati ai malviventi.

Banche: attenzione alle truffe

L’altro metodo è sempre legato al phishing, ma si articola in maniera differente, in quanto il cliente riceve messaggi di posta elettronica, o anche SMS, nei quali viene informato di ipotetici addebiti dall’entità smisurata, si parla di migliaia di euro, per i quali la banca avrebbe commesso un errore, e richiederebbe l’azione del cliente per lo storno.

Il tutto è corredato con un link interno al messaggio, tramite il quale ci si dovrebbe, teoricamente almeno, collegare al sito ufficiale, per accedere al proprio profilo. Nulla di più falso e fittizio, come nel caso precedente, ruberà tutti i dati sensibili; il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, non fidatevi assolutamente.